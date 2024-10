Dénia abre un espacio de diálogo para “cuestionar el ritmo acelerado de la sociedad” con el Festival de les Humanitats

Desconfinar el futuro: los límites. Con este lema, Dénia vuelve a celebrar el Festival de les Humanitats, un evento de pensamiento crítico en el que se reunirá un elenco de intelectuales internacionales para abordar la complejidad de la sociedad moderna y de la pérdida de los límites, desde una perspectiva centrada en disciplinas como la antropología, la filosofía, la política o la ciencia.

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, la capital de la Marina Alta albergará quince sesiones en total en las que se pondrá sobre la mesa temáticas como los derechos humanos, los límites ecológicos del mundo, el arte y la literatura, los conflictos geopolíticos actuales o las bases de una empresa. Entre ellas destaca la inauguración institucional que protagonizará Massimo Cacciari, filósofo, político y profesor emérito en la Università Vita-Salute San Raffaele de Milán.

“Queremos reflexionar especialmente sobre lo que está sucediendo en el mundo. Estamos presenciando acontecimientos que no deberían estar pasando en el siglo XXI, donde no se respetan ni los derechos fundamentales ni las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el caso de los ataques al pueblo palestino”, destaca Vicent Grimalt, alcalde de Dénia.

En línea similar, el director académico del festival, Josep Ramoneda, pone el foco en los cambios acelerados que estamos presenciando y que desaparecen con la inmediatez de la sociedad actual: “Hablar y pensar son dos cosas que requieren tiempo y distancia. El sentido de este tipo de jornadas es cuestionar los progresos que nos desbordan. Estamos asistiendo a la pérdida de los límites y a la idea suicida de que todo es posible”.

Además, el festival organiza también un programa de actividades paralelas divididas en tres categorías: espacios de arte/humanidades; de educación emocional; y de sostenibilidad y humanidades. Se prevé que la primera sesión arranque el próximo 12 de septiembre.

Juan Miguel Rafet, miembro de la organización del festival, destaca que han creado sinergias con las universidades públicas valencianas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como con otros centros educativos de la comarca, con la compañía Baleària o el círculo empresarial: “Las universidades valencianas tienen espacios propios dentro del evento. Queremos convertir la ciudad, como en el siglo XI, en el referente humanístico del Mediterráneo, pero a la vez también tenemos como propósito fomentar la creatividad, ya que la ciudad forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, y crear un escenario de pensamiento que dure todo el año, no solo durante las tres jornadas”.

Preguntado por las expectativas de este año, Rafet asegura que el número de participantes de esta próxima edición superará las otras dos anteriores celebradas en los años 2022 y 2023: “En el espacio de educación emocional, dirigido tanto para docentes como alumnado, se han agotado las plazas”.

El Festival de les Humanitats ha sido una inicitiva impulsada por el Ayuntamiento de Dénia y Baleària y organizada por la Fundació Creativa Dénia del Pensament. Asimismo, cuenta con la dirección académica de Josep Ramoneda y Jordi Alberich (La Maleta de PortBou) y con la colaboración institucional del Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana y el impulso de Fundación “la Caixa”.

PROGRAMACIÓN DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE

JUEVES, 24 DE OCTUBRE

Sesión 1

10:00-11:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LÍMITES Y VÍNCULOS ENTRE CREACIÓN LITERARIA Y TERRITORIO. EL EJEMPLO DE MARÍA IBARS”

Verónica Cantó, presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua.

Àngels Gregori, poeta, gestora cultural y directora del Festival de Poesía de Oliva.

M. Àngels Francés, académica de la Academia Valenciana de la Lengua y profesora titular de Filología Catalana en la Universidad de Alicante.

Sesión 2

12:00-13:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

CONFERENCIA

Joan Fontcuberta, fotógrafo, artista conceptual, docente y ensayista.

Sesión 3

17:00-18:00h. L'ANDRONA, BALEÀRIA PORT

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL + DISCURSO INAUGURAL

Massimo Cacciari, filósofo y político, profesor emérito en la Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, autor de Labirinto filosofico y El poder que frena (Amorrortu, 2015).

Sesión 4

18:30:20:00h. L'ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA”

Diálogo entre Josep Ramoneda, periodista y escritor, director de contenidos del Dénia Festival de les Humanitats y John Carlin, periodista y escritor, autor de El factor humano (Invictus) (Seix Barral, 2010).

VIERNES, 25 DE OCTUBRE

Sesión 5

10:00-11:30h. L'ANDRONA BALEÀRIA PORT

“LA FILOSOFÍA DE LOS LÍMITES”

Remedios Zafra, escritora y ensayista, investigadora en el Instituto de Filosofia del CSIC, Premio Anagrama de Ensayo 2017 por El entusiasmo (Anagrama, 2017).

Santiago Alba Rico, ensayista y escritor, autor de Ser o no ser (un cuerpo) (Seix Barral, 2017).

Daniel Gamper, profesor de Filosofia Moral y Politica en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de De qué te res Beneficios y estragos de la broma (Herder Editorial, 2024),

Sesión 6

10:00-11:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LOS LÍMITES DEL CUERPO HUMANO (MANIPULACIÓN GENETICA, SALUD, LONGEVIDAD)”

Sonia Contera, catedrática de Fisica en la Universidad de Oxford, autora de Nanotecnología viva (Arpa, 2023).

Carles Lalueza, biólogo, director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB).

Tomàs Marquès i Bonet, biólogo evolutivo, director del Instituto de Biología Evolutiva, Barcelona.

Sesión 7

12:30-13:30h. L'ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“ENCUENTRO D*NA FESTIVAL/DENIA FESTIVAL DE LES HUMANITATS”

Vermut/conversación con Quique Dacosta, cocinero, y Javier Gomá Lanzón, escritor y ensayista, director de la Fundación Juan March, autor de Universal concreto (Taurus, 2023).

Sesión 8

12:30-13:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LOS LÍMITES DEL ARTE Y LA LITERATURA”

Carolina Ciuti, comisaria de arte contemporáneo y directora de la revista exibartes.

Puri Mascarell, escritora, profesora de Literatura Comparada y de Teoría de la Literatura en la Universidad de València, autora de Mireia (Dos Bigotes, 2023).

Antoni Colomina, profesor en el departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia.

Sesión 9

16:00-17:30h. L'ANDRONA BALEÀRIA PORT

“LOS LÍMITES DE LA CIENCIA”

Ulises Cortés, catedrático de Inteligencia Artificial en la UPC y director del Grupo de Inteligencia Artificial de Alto Rendimiento del BSC.

María Blasco, bióloga, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Luis M. Martínez, director del Programa de Cognición Humana y el Laboratorio de Analogías Visuales en el Instituto de Neurociencias de Alicante.

Sesión 10

16:00-17:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LOS LÍMITES ECOLÓGICOS DEL MUNDO”

Emilio Santiago Muíño, antropólogo, investigador y activista ecosocial, autor de Petróleo (Arcadia, 2018).

Anna Traveset, profesora de Investigación en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC-UIB).

Cristina O'Callaghan, codirectora del máster interuniversitario en Salud Planetaria de la UOC-UPF-ISGlobal

Sesión 11

18:00-19:30h. L'ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“¿QUÉ ES UNA BUENA EMPRESA?”

Adolf Utor, presidente de Balearia

Angel Font, director ejecutivo del CaixaResearch Institute y de Investigación y Salud en Portugal de la Fundación “La Caixa”, presidente de Philea.

Araceli Ciscar, consejera ejecutiva de Dacsa Group. José-Félix Lozano, catedrático de Filosofia Moral de la UPV, autor de Codigos éticos para el mundo empresarial (Trotta, 2004)

Sesión 12

18:00-19:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“CONFLICTOS SIN LÍMITES”

Pilar Bonet, periodista, ex corresponsal del diario El Pais en la Unión Soviética, autora de Naufragos del imperio (Galaxia Gutenberg, 2023).

Shlomo Ben-Ami, politico, diplomático y ex ministro de Asuntos Exteriores de israel, autor de Profetas sin honor (RBA, 2023).

Cristina Gallach, ex secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y miembro de Global Women Leaders voices for change and equality (GWL-Voices)

SÁBADO, 26 DE OCTUBRE

Sesión 13

10:00-11:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LOS LÍMITES DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y LAS RELACIONES PERSONALES”

Juan Arnau, filósofo y escritor, autor de Materia que respira luz (Galaxia Gutenberg, 2023).

Lucía Lijtmaer, escritora y crítica cultural, autora de Casi nada que ponerte y Ofendiditos (Anagrama, 2019).

Antonio Ariño, sociólogo, catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, Premio Nacional de Investigación con La ciudad ritual (Anthropos, 1992).

Sesión 14

12:00-13:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

“LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y DE LA DEMOCRACIA”

Mariam Martínez-Bascuñán, politóloga, profesora de Ciencia Política de la UAM, autora de Populismos (Alianza Editorial, 2019).

Ivan Krastev, polítólogo, presidente del Center for Liberal Strategies en Sofia, autor de ¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo (Debate, 2020).

Luis Ramiro, profesor de Ciencia Politica en la UNED, autor de Radical Left Voters in Western Europe (Routledge, 2023).

Sesión 15

13:45-14:30h. AUDITORIO DEL CENTRO SOCIAL

CLAUSURA INSTITUCIONAL + DISCURSO DE CLAUSURA

Nadia Muraveva, escritora, poeta, periodista y traductora, autora de La Casa Grande.