EmploGreen: Un buscador de empleo en empresas socialmente responsables

EmploGreen reúne a la perfección los ingredientes del emprendedor de triple impacto (social, económico y ambiental), un proyecto que surge de la iniciativa de Belén Torres de encontrar un empleo con unos valores éticos y sostenibles. En Emplogreen Ecosocial ofrecen servicios de consultoría en tres áreas principales: atracción, gestión y retención de talento en empresas de impacto social o ecológico, y un portal de empleo de impacto positivo. Es una de las empresas seleccionadas en el programa LLAMP 3I de la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, que a través de los CEEIs ofrece un servicio de Acompañamiento y Mentorización para el Emprendimiento Sostenible en la Comunitat Valenciana.

Belén, de una reflexión en el metro a crear una empresa. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar al estado actual?

El proyecto nace en 2016 como una idea pasajera cuando estaba trabajando en Londres como comercial. Empecé a cambiar mis hábitos de consumo hacia un mundo más sostenible y me di cuenta que si además de mi tiempo como consumidora aprovechaba mis ocho horas de trabajo los cinco días de la semana para aportar mi granito de arena a un mundo mejor tendría mucho más impacto. Me puse a buscar un trabajo sostenible dentro de mi perfil profesional que eran ventas, comunicación, atención al cliente y gestión de proyectos. Pero en las plataformas, no se filtraba en qué tipo de empresa quieres trabajar sino que se filtra por título, salario, área geográfica, jornada completa o parcial, pero en sí, el filtro de para qué empresa quieres trabajar no existe. Se me ocurrió si eso podría hacerlo yo.

Cuando volví a Valencia tuve un trabajo de reclutadora en recursos humanos y empecé a trabajar mucho con plataformas de búsqueda de empleo. Cada vez más esa idea loca fue creciendo en mi cabeza. Me dejé el trabajo y estuve un tiempo dedicándome a mí misma hasta que descubrí el hackathon de Las Naves en València. Estaba abierto el programa de Col.lab de Las Naves y que podía ir una persona sin equipo. Empecé en este programa en octubre de 2018 y ahí fue donde EmploGreen salió del armario. Luego pasamos por aceleración y Scale Up y después en el CEEI con el programa LLAMP.

¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado en este camino?

La principal dificultad es no tener financiación. Por mucho que te digan que si tienes un sueño se cumple sin más, si no tienes dinero para ello no puedes conseguirlo. Inicialmente el problema mayor fue que no tenía capital para ponerme a montar una empresa desde cero. Estaba entonces estudiando un master de sostenibilidad y tuve la suerte de que conforme lo terminé me cogieron para coordinarlo. Con un trabajo a media jornada se solucionó ese problema porque tenía suficiente tiempo para dedicarme a la creación de la empresa y tenía dinero para mantenerme.

Para llegar a convertir en realidad una idea, ¿es necesario un acompañamiento externo en este proceso?

En mi caso, sin el acompañamiento de Las Naves durante seis meses hubiera tirado la toalla al principio. No es solo el acompañamiento en áreas como marketing, ventas o estrategia donde te cuestionan muchas cosas. Es también un acompañamiento emocional.

Formáis parte del programa LLAMP 3I, ¿Qué os ha aportado en estos meses?

Hemos tenido varias formaciones que nos han aportado mucho. Por ejemplo, en una formación estuvimos hablando de ventas que es una cosa necesaria y muy de calle que tiene mucha técnica y estrategia. En la sesión de ventas aprendimos mucho y tuvimos la oportunidad de conocer los otros proyectos que están en nuestra situación compartiendo programa con nosotras. Fue una sesión multidisciplinar, dinámica y muy participativa que nos permitió conocer el resto de los participantes en el programa. Hemos hecho también sesiones de neuromarketing y responsabilidad social que nos van a venir bien a muchas de las empresas que participamos.

En vuestro caso, ya teníais una base firme del proyecto y habíais participado en otra serie de iniciativas. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta un emprendedor?

El emprendimiento es un proceso a largo plazo. No hay que hacer pausas pero no hay que tener prisas. No hay que esperar ver el resultado mañana porque te vas a frustrar. Hay que seguir trabajando, pedir ayuda y desde la colaboración se consiguen muchas más cosas. Hay que tener paciencia y muy claro lo que quieras vender. En resumidas cuentas, los tres aspectos fundamentales son paciencia, perseverancia e ilusión.

Operáis en un sector muy competitivo, con grandes firmas, ¿Qué valor añadido ofrecéis que os diferencie de la competencia?

EmploGreen opera en un mundo muy competitivo pero nosotras nos especializamos en un nicho de mercado que son las empresas sociales y sostenibles cuyas compañías no se sienten entendidas por un reclutamiento normal como ofrecen los grandes. Nuestro valor añadido es que tenemos en cuenta y conocemos la economía social y sostenible, conectamos a personas con empresas dentro del mundo de la sostenibilidad. Una persona que está en nuestra comunidad, que ya tiene una concienciación ambiental, la vamos a posicionar en una firma sostenible. Ambas partes tienen algo en común que son valores de justicia social y sostenibilidad.

Existe una visión general en la sociedad de mayor concienciación con todos los temas de sostenibilidad, igualdad, compromiso social. Por vuestra experiencia, ¿Esto se plasma en las empresas y en las ofertas laborales?

Poquito a poco sí. Es verdad que a veces una empresa de sostenibilidad quizás no tiene la parte social y al revés cuando deben ir de la mano. Cada vez hay más ofertas de empleo relacionadas con empresas sostenibles pero queda mucho trabajo interno en gestión emocional dentro de la empresa.

Para más información: emplogreen.com.