Andreu Esteban gana la beca Fragments de la Unió de Periodistes con una investigación sobre el 'colonialismo energético'

El fotoperiodista Andreu Esteban ha ganado la quinta edición de la beca de producción Fragments, convocada por la Unió de Periodistes Valencians para realizar un ensayo fotográfico que, en la presente convocatoria, reflexiona sobre el lema 'Territorio mutante. Emergencia climática y transformación social del paisaje. Convivencia, tensión e hitos humanos'.

La propuesta seleccionada investigará el concepto de 'colonialismo energético' para llevar a cabo un análisis de como empresas y países extranjeros hacen uso de la tierra y recursos de otros para obtener un beneficio propio. Además, pondrá el foco en el impacto de varios proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos a lo largo del territorio valenciano, principalmente en zonas dedicadas al sector primario, dando voz a las comunidades locales.

El jurado ha valorado la adecuación de la idea al tema propuesto, así como su relevancia social, interés periodístico y potencialidad para desarrollarla desde un lenguaje visual radicalmente original y contemporáneo.

Fragments empieza, en la quinta edición, una nueva etapa que apuesta por fortalecer todavía más los vínculos entre el fotoperiodismo como generador capital de debates públicos arraigados a la actualidad y el poder creativo de la imagen.

El proyecto cultural impulsado por la Unió de Periodistes se ha convertido en un referente en el campo del fotoensayo y la memoria visual gracias al talento de los candidatos y autores y autoras premiados y al trabajo del comisario, Pablo Brezo, quien ahora da el relevo a Lidón Forés para ponerse al frente de la iniciativa.

Pablo Brezo se despide del proyecto con una reflexión sobre lo que ha supuesto para él y con palabras de agradecimiento para las personas colaboradoras: “Fragments nació en un momento especialmente complejo para la fotografía y durante estas cinco ediciones hemos conseguido producir y exhibir trabajos relevantes hechos por y para el País Valenciano cumpliendo así el objetivo fundacional del proyecto: establecer las bases para la creación de una fotografía relevante y viable en clave local.

Este es seguramente el proyecto cultural más significativo y relevante en términos culturales que he tenido la oportunidad de crear y desarrollar. Una iniciativa de este tamaño no habría sido posible sin el apoyo y el intenso trabajo de una institución como la Unió de Periodistes Valencians que no se conforma con estar presente, sino que actúa como agente dinamizador del mundo cultural del País Valenciano y, además, lo hace de acuerdo con los más altos estándares de las buenas prácticas de la industria cultural. En mi nombre y en el de todo el equipo que me ha acompañado, quisiera agradecer el esfuerzo colectivo a la Unió, a cada uno de los becados por su dedicación, Paco Llop, Laura Silleras, Carlos Aguilera y Markel Redondo, y especialmente, a Biel Aliño, el papel del cual ha sido fundamental para que esta idea prosperara de la forma que lo ha hecho“.

Lidón Forés toma el relevo de Pablo Brezo para impulsar un nuevo ciclo del proyecto Fragments con un nuevo equipo al frente y claros objetivos: “como fotógrafa y docente, he seguido de cerca la trayectoria de Fragments, por eso es un privilegio formar parte del proyecto, de la beca. Respetando el punto de vista fotoperiodístico, querría aportar algunas estrategias narrativas de la imagen de vanguardia en el resultado final. Sin duda, es un gran reto, como lo es tomar el relevo de Pablo Brezo, pero lo afronto con energía y con la perspectiva que Fragments continúe creciendo y ampliando horizontes”.

El ganador de Fragments 2024 dispondrá de ocho meses para elaborar el proyecto con un presupuesto de 6.000 euros en honorarios. El trabajo se complementará durante el año 2025 con una exposición y un fotolibro.

Andreu Esteban Sebastià (Castelló de la Plana, 1999) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la UJI y Posgrado en Fotoperiodismo por la UAB. En la actualidad es colaborador habitual de la Agencia EFE y también ha desarrollado su tarea en otros medios como Mediterráneo y Vilaweb. Además de trabajos en vídeo y televisión en Europa Press y Telecinco.

En 2023 fue reconocido en el Miravisions con el reportaje 'Volver a empezar en la España vaciada', un relato sobre refugiados ucranianos que llegaron a Torrechiva, uno de los municipios con menos de 100 habitantes en la Comunidad Valenciana. Sus orígenes familiares en el interior de Castelló lo han llevado a dedicar sus reportajes personales a temáticas como el mundo rural, la despoblación y el sector primario.

Lidón Forés, actual comisaría del Proyecto Fragments, es codirectora de IMAGINARIA, Festival de Fotografía de Castelló, docente especializada en la tutorización de proyectos fotográficos y directora de Foto Suelta.