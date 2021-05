Francisco Brines, "un poeta con raíces y un poeta universal", recibe el premio Cervantes en Oliva

Francisco Brines escribió que la vida es un paréntesis entre dos nadas. El poeta, que hizo de Elca su universo literario, ha recibido este miércoles de los jefes del Estado el máximo galardón de las letras hispanas en su domicilio familiar en Oliva este viernes por "su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad".

En la tierra de naranjos que ha convertido en un lenguaje universal, el poeta recibió en diciembre de 2019, antes de que la pandemia diera un vuelco al mundo, la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana de manos de una delegación encabezada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dado su estado de salud. Las mismas circunstancias han propiciado que los reyes se desplacen a su residencia familiar para hacerle entrega del premio Cervantes 2020, acompañados por el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y una pequeña delegación de representantes del Gobierno.

Brines es más que un poeta, ha recalcado el presidente de la Generalitat al inicio del acto: "Hay que descubrir su aporte filosófico", una poesía que "genera paz, libertad, convivencia", ligada a la racionalidad y los valores de la Ilustración. Para Puig, el premio implica “un reconocimiento a una persona extraordinaria y un poeta extraordinario, un poeta con raíces y un poeta universal". Nacido en Oliva en 1932, se licenció en Derecho, Filosofía y Letras e Historia, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido lector de Literatura Española en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford. Fue elegido académico de número de la RAE el 19 abril de 2001. Tomó posesión el 21 de mayo de 2006 con el discurso titulado ‘Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda’.

El escritor ha recibido una decena de reconocimientos nacionales y es el primer valenciano en recibir el máximo reconocimiento de las letras hispanas por sus poemas, recogidos en cuatro volúmenes. “Las brasas es aquello que está quemándose, carbón o madera, en proceso de extinción, pero aun vivo. Palabras a la oscuridad hacía referencia a las palabras de los poemas que van también hacia la oscuridad como el hombre hacia la muerte pero quizás mas lentamente, en el mejor de los casos, que el hombre en su vida personal. Aun no, titulo del tercer libro, es una denominación filosófica de Heidegger, pero yo utilice el 'aun no' como la afirmación mas débil que hay; en ese proceso de dejar de ser, lo que aun no se ha negado a si mismo. El ultimo libro personificaba el olvido, que es lo que dice su titulo, Insistencias en Luzbel, ya que Luzbel personifica en uno de los poemas el olvido”, expresa el poeta en El don de vivir, un recopilatorio de conversaciones con Santos Sanz Villanueva, crítico literario.

El poeta, perteneciente a la generación del 50, ha mostrado interés durante toda su vida por la muerte, la trascendencia, lo metafísico, con una concepción de la vida como una sucesión de ciclos.

Durante el encuentro, el escritor valenciano ha mantenido una conversación con los reyes sobre literatura -se ha resaltado, informa la Casa Real, que en las últimas distinciones este género ha estado muy presente en el Cervantes- y ha obsequiado a los monarcas con el libro 'La iluminada rosa negra', una antología poética de sus versos con prólogo de Carlos Marzal y serigrafías originales de Antonio Martínez Mengual.