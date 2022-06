La jove Agnès Varda i la guardonada a Canes Mia Hansen-Løve, el centre dels homenatges de Cinema Jove

Dues veus del cinema francés ressonaran amb força la setmana vinent a València. El festival internacional Cinema Jove estructura la 37 edició al voltant de les cineastes Agnès Varda, precursora de la mirada feminista i la Nouvelle Vague, i la guardonada en la quinzena de realitzadors de Canes Mia Hansen-Løve, que rebrà l’emblema del certamen.

Hansen-Løve, aclamada en la gala francesa amb La isla de Bergman (2021), un treball en què porta un matrimoni de cineastes a l’illa en què va viure el creador d’El seté segell (1957), recollirà el premi Lluna de València el pròxim 23 de juny, en la inauguració del certamen en la Filmoteca, on es projectarà el seu llargmetratge. “Mia és una de les veus joves més destacades al cinema francés del segle XXI. En la seua trajectòria es destil·la un inconformisme temàtic, perquè cada pel·lícula aborda una trama diferent de l’anterior. Malgrat aquest eclecticisme, totes comparteixen una visió intimista, matisadora i d’observació de certs punts morts vitals que no deixen de ser un retrat precís d’incertesa i dubtes”, recalca el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

Abans de dirigir, Hansen-Løve va ser actriu i crítica de cinema. Va debutar com a intèrpret en les pel·lícules d’Olivier Assayas Els destins sentimentals i Fin août, début septembre i va col·laborar com a crítica durant tres anys en Cahiers du Cinéma, mentre trencava la mà dirigint els curtmetratges Un pur esprit i Après mûre refléxion. “En la seua filmografia aprofundeix en les relacions intergeneracionals, posant en diàleg trajectòries vitals, cosa que enriqueix el discurs final de les seues pel·lícules”, aprofundeix l’organització del certamen, que supera el mig milió d’euros per a la seua celebració.

El certamen

El festival, que arranca el 24 de juny, incorpora dos títols nous a la Secció Oficial de llargmetratges a concurs, per la qual cosa la selecció passa a estar integrada per 10 pel·lícules. Les novetats són l’alemanya Talking About the Weather, de la debutant Annika Pinske, sobre una doctoranda en filosofia que, al seu retorn per a l’aniversari de sa mare al poble de l’antiga RDA on va nàixer i va créixer, s’adona de quant que s’ha allunyat de les seues arrels en la seua cerca d’una vida independent a Berlín. L’altra pel·lícula és la coreana Nobody’s Lover, de Han In-mi, una proposta iniciàtica sobre una adolescent que encara dificultats familiars, laborals i sentimentals.

Les novetats anunciades es completen amb la preestrena de quatre pel·lícules: la ja anunciada Llenos de gracia, de Roberto Bueso; Dúo, de Meritxell Colell; Mi vacío y yo, d’Adrián Silvestre; i El joven Berlanga, de Chechu García-Berlanga.

La jove Varda

El festival homenatja en aquesta edició una de les veus més rellevants del cinema francés, Agnès Varda, amb una selecció dels seus treballs fets abans de complir 40 anys. “Varda ha tingut una gran presència en l’educació fílmica de molts estudiosos del cinema i, en els últims anys, de molts espectadors i estudiants de cinema. És una veu pròpia del cinema francés i del cinema universal, tant en la ficció com en el documental, tant en les seues obres en cel·luloide com en la seua etapa digital”, va apuntar Madrid en anunciar l’homenatge.

Cinema Jove ha seleccionat cinc dels seus curts en una sessió programada per al 25 de juny, on s’exhibiran Les fiancés du pont Mac Donald, al costat de L’opéra-mouffe’ (1958), curtmetratge en què una dona embarassada fa les seues impressions sobre el carrer Mouffetard de París; Ô saisons, ô châteaux, que convida a un passeig pels castells medievals de la Vall del Loira per ordre cronològic de construcció, amb comentaris que inclouen poemes del segle XVI i testimoniatges dels jardiners.