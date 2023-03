L'escriptor valencià Josep Piera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptor valencià Josep Piera i Rubio ha guanyat el 55 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, segons ha anunciat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, aquest dimecres en roda de premsa a Barcelona.

L'autor, nascut a Beniopa (Gandia) en 1947, va ser guardonat en 2021 per la Generalitat Valenciana amb motiu del 9 d'Octubre en reconeixement a una vida dedicada a la literatura. Fill predilecte de Gandia des de 2010, Piera també va rebre la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 1991.

D'acord amb les bases, el guardó, dotat amb 20.000 euros, s'atorga a una persona que per la seua obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seua tasca intel·lectual, haja contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels territoris de parla catalana.

El jurat d'aquesta edició està format per Marc Artigau, Judit Carrera, Martí Domínguez, Àngels Gregori, Ingrid Guardiola, Maria Rosa Lloret, Isidor Marí, Marta Nadal i Salvador Sunyer.

Piera és un dels grans noms de la “generació dels setanta”, que va renovar la literatura catalana agafant impuls en els temps de la transició a la democràcia. La seua obra, iniciada en el terreny poètic (Va guanyar el premi Carles Riba en 1979 amb El somriure de l'herba), s'ha desplegat també en prosa, sobretot en llibres que combinen cert to de dietari amb la literatura de viatges i l'assaig, com El Cingle Verd, premi Josep Pla de 1981, i va continuar amb obres com Estiu grec (1985), Un bellíssim cadàver barroc (1987).