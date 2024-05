Sagunt dona llum verda a les obres de la Casa Romeu, palau del segle XVIII on va nàixer la figura local de la Guerra de la Independència

Aquest dilluns s'ha signat l'acta per a l'inici de les obres de la Casa Romeu de Sagunt, edifici emblemàtic del patrimoni de la ciutat. A més, la regidora de Patrimoni Cultural i Industrial, Patricia Sánchez, i el regidor de Contractació, Javier Raro, junt amb tècnics i arquitectes, han visitat l'edifici per a veure les condicions en les quals es troba la Casa Romeu.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha ressaltat: “En la legislatura passada vam complir amb una reivindicació ciutadana que es mantenia des de feia molts anys, l'adquisició de la Casa Romeu”. D'altra banda, respecte a la signatura de l'acta, ha assenyalat: “Hui comencem a fer els passos necessaris perquè este edifici històric, que forma part del nostre patrimoni, siga també un edifici a l'abast de la ciutadania”.

Esta primera fase de les obres és “de consolidació, d'anàlisi de tot l'edifici i de veure les seues potencialitats”, ha indicat Darío Moreno. En la segona fase serà la “rehabilitació definitiva”. L'alcalde de Sagunt ha afirmat que és un dia “feliç”, ja que s'està recuperant el patrimoni amb l'objectiu que es convertisca “en un espai públic que també reta homenatge a les nostres figures històriques”.

Per la seua banda, Patricia Sánchez ha expressat: “Amb esta obra el que es garantirà serà la seguretat tant de l'entorn com de l'edifici. S'actuarà sobretot en les cobertes i en els forjats per a així evitar els despreniments que ha tingut durant estos anys l'edifici”.

Antecedents

L'edifici de la Casa Romeu va ser comprat pel Consistori en 2020 per un valor de 390.000 euros. Es tracta d'un immoble d'una superfície de 349 metres quadrats que compta amb tres plantes, situat darrere de l'auditori Joaquín Rodrigo. L'edifici correspon a un model constructiu característic d'un palau del segle XVIII. L'immoble va ser la casa on va nàixer, el 26 de gener de 1778, José Romeu Parres, comandant de les milícies de Morvedre durant la Guerra d'Independència, considerat com a heroi i fill cèlebre de la ciutat.