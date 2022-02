L’IVAM mostra una de les exposicions més potents d’aquesta temporada, ‘Anni i Josef Albers. L’art i la vida’

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Nuria Enguita; el director de la Fundació Anni i Josef Albers, Nicholas Fox Weber; la comissària, Julia Garimorth, i el director comercial de la Territorial Est del Banc Sabadell, Ramón Satorra, han presentat la mostra ‘Anni i Josef Albers. L’art i la vida’, que es podrà visitar a l’IVAM del 24 de febrer al 19 de juny.

L’exposició, coproduïda pel Musée d’Art Moderne de Paris (MAM) i l’IVAM, mostra conjuntament per primera vegada a l’Estat espanyol les pintures, els dibuixos, les fotografies, els tèxtils, el mobiliari, les peces de vidre i les joies d’aquesta singular parella de creadors. Un total de quasi 350 obres, algunes mai vistes, que recorren el treball dels dos artistes.

Segons la secretària autonòmica Raquel Tamarit, “amb aquesta potent mostra ens alineem des de l’IVAM al marc de programació de València Capital Mundial del Disseny. És una de les més importants de la programació del nostre museu modern de referència internacional d’enguany i pensem que serà un focus d’atracció de visitants molt important. És, a més, un exemple de la nostra col·laboració internacional amb altres espais museístics, en aquest cas amb el MAM i, a més, volem agrair també la gran contribució de la Fundació Anni i Josef Albers i de la Fundació Banc Sabadell per a fer realitat aquest projecte”.

“La mostra acosta el públic a la fructífera relació d’Anni i Josef Albers i al permanent intercanvi que la seua convivència va produir al llarg de la seua vida artística. Els dos artistes van aconseguir trencar els estereotips del disseny i l’art entesos com a àmbits independents; fins i tot els rols entre els dos, com a marit i muller, es van veure afectats en un moment, els anys vint del segle XX, i en un lloc, la Bauhaus, on tot era possible”, ha afegit Tamarit.

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, ha explicat que “l’exposició presta especial atenció a les connexions entre els dos artistes en els diferents períodes de les seues trajectòries, i destaca tant els seus motius i idees recurrents com les seues creacions experimentals”.

En aquest sentit, Enguita ha apuntat que “Anni i Josef Albers concebien el disseny com a part d’un programa en què l’aspecte estètic i el funcional, l’art i el món, l’estètica i la vida, són inseparables. El seu compromís amb un art per a la vida va incorporar, a més, el coneixement de cultures ancestrals, relegades als marges, descolonitzant el cànon occidental. En un temps en què la imaginació sobre el futur sembla incapaç de proposar un horitzó millor, les pràctiques artístiques i pedagògiques d’Anni i Josef Albers són hui un exemple imprescindible”.

Josef Albers (1888-1976), pintor, dissenyador i professor, i Anni Albers (1899-1994), artista tèxtil, gravadora, dissenyadora i teòrica de l’art, van desenvolupar el seu treball de manera independent. Va ser la intimitat i complicitat de la seua relació el que els va permetre, al llarg de la seua carrera, donar-se suport i reforçar-se mútuament des que es van conéixer en 1922 a l’escola Bauhaus a Weimar.

Per a aquesta mostra s’han reunit alguns dels excepcionals tapissos de gran format realitzats per Anni, inclòs el singular ‘Amb verticals’, així com la sèrie abstracta ‘Homenatge al quadrat’ realitzada per Josef a partir de 1950, juntament amb les seues vidrieres, ‘collages’, mobles i obres gràfiques. La majoria de les obres procedeixen de la Fundació Anni i Josef Albers, a més d’institucions com Josef Albers Museum Quadrat, Peggy Guggenheim Collection i particulars que han prestat peces.