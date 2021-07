Llibres d’estiu, llibres de tardor: Els títols protagonistes del club virtual Full de Lectura

Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, Noruega, de Rafa Lahuerta i el recull de relats guardonats del Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià 2021, de la Fundació Sambori, són les tres lectures protagonistes de la temporada d'estiu i tardor del club virtual Full de Lectura, una iniciativa de la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.

“Sabem que llegir és viure moltes vides, però, a més, compartir opinions, inquietuds i punts de vista amb altres lectors multiplica i enriqueix l’aventura que és explorar un llibre. Per això, estem tan contents de poder continuar amb un projecte que aposta per la lectura com un plaer col·lectiu”, explica Jesús Figuerola, president de FULL.

Per a gaudir de l’estiu amb bona literatura, el club virtual Full de Lectura proposa començar llegint Matèria de Bretanya, editada per Tres i Quatre. “Durant juliol i agost ens endinsarem en la vida i obra de l’autora i compartirem virtualment articles, entrevistes i materials audiovisuals que envolten aquest llibre premiat l’any 1975 amb el premi Andròmina de narrativa”, expliquen les coordinadores del club virtual. A més, el 9 de setembre tindrà lloc una tertúlia virtual al voltant d’aquesta “best-seller valencià” amb Verònica Cantó, secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). No debades, l’AVL va designar Carmelina Sánchez-Cutillas com a Escriptora de l’Any 2020-2021.

Ja a la tardor, els lectors i lectores del club llegiran Noruega, tot un fenòmen literari editat per Llibres de la Drassana. Aquesta novel·la “viatja als budells d’una València desapareguda”, la dels anys 80-90 i es presenta com “un cant definitiu de dolor i d’amor a la ciutat”. D'aquesta forma, de setembre a octubre, els participants del club podran debatre sobre aquest llibre i descobrir a través de materials i peces audiovisuals “tot el que envolta” a aquesta obra guardonada amb el Premi Lletraferit de Novel·la 2020.

Per últim, els relats guardonats en el Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià 2021 de la Fundació Sambori seran els protagonistes d’octubre a novembre. Publicats dins de la col·lecció Arc de Sant Martí, es tracta d’un recull de creacions literàries sorgides de l’alumnat de les universitats valencianes.

Tertúlies i entrevistes

Pel que fa a la dinàmica del club virtual, continua sent la mateixa que en anteriors temporades: cada llibre és abordat des de diferents punts de vista, amb un bon grapat de recursos audiovisuals que incorporen les reflexions d’autors, editors i expertes del sector. Al final de la lectura se celebra una sessió en línia en format videoconferència (adaptat per la pandèmia) perquè autors i autores i lectors compartisquen i intercanvien impressions de la lectura.

D’altra banda, per a les persones que tinguen alguna dificultat per a acudir físicament a la seua llibreria habitual, s’ha habilitat un apartat en la pàgina web de Full de Lectura que permet comprar mitjançant la Llibreria Virtual de la Plaça del Llibre.

Amb aquestes tres lectures es tancarà un any on el club de lectura virtual Full de Lectura ha abordat títols que van de la novel·la a l’assaig i que ha integrat tant obres contemporànies com grans clàssics de la literatura universal. Així, en aquesta temporada, el club ha llegit la traducció de Carme Manuel de l’obra Prosèrpina de Mary Shelley (Vincle Editorial), Vides desafinades de Xavier Aliaga (Andana Editorial), L’altra banda de la muntanya de Minna Salami, traduïda per Octavio Gil (Sembra Llibres) i Els silencis del carrer de l’Arc d’Elena Fora (Onada Edicions).