Sagunt celebra la V edició del Setembre Sefardita amb visites guiades, concerts i gastronomia

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt, en col·laboració amb la Xarxa de Jueries d'Espanya, ha preparat un ampli programa d'activitats per a este mes de setembre amb motiu de la Jornada Europea de la Cultura Jueva, que té lloc l'1 de setembre. L'edició d'enguany se centra en el tema de la família, explorant les diverses dimensions i profunditats d'este concepte dins de les comunitats jueves europees.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, assegura que esta iniciativa pretén “promoure que es conega eixa part de la cultura i de la nostra història, i assegurar que continua sent present i futur dels nostres municipis”. Així mateix, admet que és un “motor econòmic” en un mes en què “sol baixar un poc l'activitat turística”. Moreno explica també que s'han programat activitats publicoprivades molt diverses: “Parlem d'activitats i iniciatives en l'àmbit de la gastronomia, l'hostaleria, l'àmbit turístic, múltiples ofertes que pretenem que acosten a la ciutadania a esta part imprescindible de la nostra cultura”.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Natalia Antonino, afirma que “el Setembre Sefardita és un exemple d'esdeveniment que posa en relleu la nostra cultura i patrimoni mitjançant la col·laboració publicoprivada”. A més, agraïx “a les empreses participants el seu esforç en la promoció de la nostra ciutat”.

Com és habitual, la Xarxa de Jueries ha organitzat un simpàtic concurs col·locant una lona que representa un arbre del qual pengen com fruits els noms de les 21 ciutats de la Xarxa de Jueries perquè la gent es faça fotos i les compartisca en les xarxes socials amb l'etiqueta @redjuderias per a guanyar premis. A Sagunt es pot trobar este photocall al pati de la Casa dels Berenguer - Centre de Recepció de Visitants, de l'1 al 30 de setembre. La inauguració serà el diumenge 1 de setembre a les 12 hores.

Els establiments de restauració SICTED Sagunt, com Artesans Forn la Melica, La Taverna de la Serp, Vivavins i els restaurants Le Fou, Gastro Cyrus i Boulevard, i els allotjaments Casa modernista La Trinidad y Villas de Corinto s'han unit a esta iniciativa, per la qual cosa han inclòs propostes gastronòmiques sefardites que s'oferiran durant el mes de setembre.

Artesans Forn Melica oferirà els divendres i dissabtes dolços sefardites, pa àzim Matzá i pa de Shabat Jalá; en La Taverna de la Serp es podran degustar tapes sefardites a la carta; el restaurant Boulevard de Corinto tindrà un menú sefardita de dilluns a divendres; la proposta de Gastro Cyrus, al Port de Sagunt, consistix en un menú sefardita de dimarts a diumenge; i Vivavins oferirà en el seu horari habitual venda de vins Kosher.

El restaurant Le Fou oferirà en el seu horari habitual el menú de germanor sabors de Sefarad. El divendres 27 de setembre a les 20 hores, a més del menú, oferirà la masterclass ‘El vino sefardí, su cultura, expulsión y diáspora’, a càrrec de Joan C. Martín i un tast de vins Kosher.

El guia de turisme Amir Ezzatvar realitzarà visites nocturnes a la jueria de Sagunt, tots els divendres i dissabtes de setembre a les 22 hores, amb un preu de 15 euros i de 5 euros per a menors entre 6 i 15 anys. Esta visita, d'unes dues hores aproximades de duració, part del Museu Històric de Sagunt i requerix reserva prèvia via WhatsApp al telèfon 685315475 i en la web www.parstours.es.

València Assets, amb els allotjaments Casa modernista La Trinidad y Villas de Corinto, donarà la benvinguda als seus allotjaments amb uns dolços sefardites.

Des del divendres 6 de setembre es podrà visitar l'exposició “Sabores y Aromas de Sefarad”, que permaneixerà al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt durant el mes de setembre. Esta exposició, que consta de 27 làmines, recorre la història de la gastronomia judeoespañola. Algunes d'estes làmines són receptes del llibre “Sabores de Sefarad ”, de l'investigador i cuiner Javier Zafra. Amb esta exposició la Xarxa de Jueries d'Espanya pretén divulgar les característiques de la cuina jueva perquè es coneguen les connexions i torne a entrar en les nostres cuines, reconeixent les seues peculiaritats i les de la cultura jueva.

Els dies 7 i 27 de setembre, a les 18.30 hores, tindrà lloc una gimcana en equip guiada per a totes les edats. L'objectiu serà descobrir els tresors sefardites que amaga Sagunt. La reserva prèvia és obligatòria en les oficines de turisme o a través dels telèfons 962 655 859 i 962 690 402.

El dissabte 28 de setembre, a les 20 hores en el Centre Cultural Mario Monreal tindrà lloc el concert gratuït “El llegat de Sefarad” en el qual es fa un recorregut per la música sefardita, a càrrec del grup medieval “Ensemble Musicantes”. També es requerix reserva prèvia en els mateixos llocs i telèfons.

Durant tot el mes i a qualsevol hora es podrà gaudir de la gimcana digital turística El secret del Rabí, un joc pensat per a tota la família, que conjuga diversió i aprenentatge, sent Sagunt el tauler de joc i el mòbil l'eina per a jugar. S'accedix a través de l'enllaç de la web de Turisme i és gratuït, sense registres i sense descàrregues.

En finalitzar el joc, si es realitza una valoració de l'experiència, es rebrà un premi. Per a canviar el premi s'ha de posar una paraula clau en la valoració, i acudir a la Casa dels Berenguer en el seu horari d'obertura. Els premis estaran disponibles fins a fi d'existències.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web de turisme www.saguntoturismo.com, visitar les oficines de Turisme de Sagunt i del Port de Sagunt i la Casa dels Berenguer, o trucar als telèfons 96.265.58.59 i 96.269.04.02.