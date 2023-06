González Pons vota en Europa con el PP en contra de que los becarios graduados cobren el salario mínimo

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles el informe que pide una directiva de la Unión Europea para tratar como trabajadores a todos los becarios en el mercado laboral abierto. La eurodiputada del Partido Socialista de las Iles Balears Alícia Homs fue la ponente del informe y celebró el apoyo dado por la mayoría del Parlamento Europeo, al tiempo que reclamó a la Comisión Europea “cumplir con su promesa de una ley”.

El documento recoge demandas como la obligatoriedad de las empresas de suscribir contratos que establezcan condiciones de trabajos dignos, acceso a protección social, derechos de pensión, seguro médico y vacaciones pagadas, así como el reconocimiento de los periodos de prácticas como experiencia laboral en contratación.

En la votación del mencionado informe que obtuvo el apoyo mayoritario de la Eurocámara, el Partido Popular se abstuvo, a pesar de que otros eurodiputados de su grupo político europeo sí que votaron a favor.

No obstante, antes de que se produjera esta votación, se hizo lo propio con diversas enmiendas, una de las cuales fue votada en contra por los eurodiputados populares, entre ellos el actual vicesecretario de acción institucional del PP y recientemente nombrado número uno por València para las próximas elecciones generales, Esteban González Pons, quien como el resto de eurodiputados, percibe un salario neto mensual de unos 8.000 euros. Sin embargo, se posicionaron en contra de que todas las prácticas en el mercado abierto (o extracurriculares) sean pagadas de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Salarios Mínimos Adecuados. Es decir, que puedan percibir el salario mínimo interprofesional en su periodo de prácticas en las empresas o la administración pública.

Sobre la abstención del PP en la votación del informe final, Homs lamentó: “Hay temas como estos en los que uno no se puede poner de perfil porque en la decisión que tomábamos hoy solo cabía responder sí o no a que los jóvenes tengan que ser remunerados por su trabajo y una abstención no vale y demuestra que a algunos partidos los jóvenes les importan nada o menos y mucho menos su bienestar y el progreso en su proyecto de vida”.