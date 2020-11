Indignats amb Renfe denuncia la "incapacidad de gestión" de Renfe y Adif durante el episodio de lluvias de este jueves

Indignats amb Renfe ha denunciado la "incapacidad de gestión" de Renfe y Adif cada vez que una inclemencia metereológica afecta al territorio valenciano: "Evidentemente no culpamos a Renfe de que nos afecten las borrascas que provocan múltiples problemas, incluso somos comprensivos porque el tráfico ferroviario pueda quedar suspendido en determinados momentos". Lo que consideran que no puede pasar de forma reiterada con cada temporal es "la falta de información a los usuarios, que esperan trenes para volver a casa o que incluso están en convoyes parados sin saber qué sucede".

Desde la plataforma aseguran que han sido decenas los usuarios que les han hecho llegar su situación de "impotencia y ansiedad" por estar durante horas sin ningún tipo de comunicación: "La situación se repite en todas las líneas de Cercanías y Medida Distancia, con cancelaciones y retrasos sistemáticos. Pero especialmente alarmantes fueron las situaciones producidas en la C-2 con líneas cortadas o en la C-3 con trenes que al ser diésel se quedaban parados en túneles y comenzaban a llenarse de agua, estacciones inaccesibles...". A juicio del colectivo, Renfe y Adif "se ha dedicado a desmantelar el personal de las estaciones, lo que solo hace que agravar los problemas".

Así, insisten en que se actúa "con improvisación", con trenes que "aparcen y desaparecen continuamente generando confusión", los gestores que "huyen de su responsabilidad, dado que los trabajadores no tienen respuesta de los centros de dirección", lo que "genera de nuevo caos, del que los responsables no son ni usuarios ni trabajadores, si no unos gestores a quienes les queda muy grande su trabajo". Y se preguntan, "¿disponen Renfe y Adif de un plan de emergencias y un protocolo a seguir ante estas situaciones? ¿De qué sirve nombrar coordinadores y engordar la estructura de gestión si después no hay nadie al mando?".

Indignats amb Renfe insisten en que comprenden que un temporal de la intensidad del vivido estos días generen incidencias, "lo que no podemos entender es que nadie gestione la situación y comunique nada a los usuarios". "Una vez más se denota la falta de humanidad, responsabilidad y vergüenza por parte de las administradores del tren que se han visto superados por la situación sin capacidad de reacción", concluyen.