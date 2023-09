Suspendido el juicio del 9 d'Octubre tras abortar los abogados de los agresores el pacto de conformidad con las víctimas

El magistrado que preside el tribunal del juicio de las agresiones ultras del 9 d'Octubre ha decidido suspender la vista prevista para este lunes. El pacto de conformidad entre las partes estaba muy avanzado pero no cuadrado del todo. “Un poco de seriedad”, ha pedido el juez de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia. Al inicio de la vista, algunos de los abogados de las defensas han afirmado no tener conocimiento de los términos del pacto. El tribunal ha acordado una pausa de 20 minutos. Cuando se ha reanudado el juicio, los letrados de la última fila no tenían el escrito con el pacto por lo que el magistrado, visiblemente indignado, ha suspendido la vista y ha convocado a las partes para el 4 de marzo del 2014.

Inicialmente, las defensas tenían un principio de acuerdo por el que 25 de los 28 acusados reconocían los hechos y asumían una pena de un año y cuatro meses de prisión, además de una indemnización de 1.700 euros (ya abonada) y el pago de las costas procesales, según fuentes jurídicas. Otros dos acusados, entre ellos el exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, alias El Alfarrasí, aceptaban una pena de un año y cuatro meses de cárcel.

Sólo un acusado, el comunicador fallero José Antonio García Herrero, no entraba en el pacto. De hecho, su abogado ha alegado una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Durante la breve vista, uno de los letrados ha lamentado que la orden de alejamiento prevista en el pacto de conformidad suponía “prácticamente un destierro de la ciudad de Valencia”. Otro de los letrados de las defensas ha afirmado que los términos del acuerdo eran “bastante desproporcionados”.

Ante los desajustes entre las defensas y la hora a la que ha empezado la vista, el magistrado ha decidido suspender la vista. “No podemos empezar a la una menos diez y no sabemos quién se conforma y quién no se conforma”, ha dicho el magistrado.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, El Alfarrasí se ha encarado con los manifestantes antifascistas. Un cordón policial ha acompañado al acusado y a otros jóvenes con estética neonazi para evitar incidentes. Un espontáneo, que no participaba en la concentración, les ha espetado: “Ni una neurona juntáis todos”.

Antes de ese conato de enfrentamiento, otro de los acusados ha intentado arremeter contra un manifestante y ha acabado golpeando a un agente de policía. Sin embargo, no ha sido identificado.

Los agentes de la UIP han identificado más tarde a una de las víctimas de las agresiones del 9 d'Octubre en la entrada de la Ciudad de la Justicia, alegando que se había superado la hora comunicada de la concentración. Una de las abogadas de la acusación particular ha tenido que interrumpir su comparecencia ante los medios de comunicación para atender al hombre.

Casi una decena de jóvenes antifascistas también han sido identificados mientras se dirigían a una parada del tranvía.