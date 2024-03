El ministro Puente anuncia que el túnel pasante estará soterrado hasta Albuixech para reducir la afección sobre la huerta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ratificado este viernes su compromiso con las infraestructuras y la movilidad sostenible de València, poniendo el foco en el impulso del ferrocarril con el desarrollo de la futura estación Central y del túnel pasante, unas de las grandes piezas del puzle ferroviario de la capital.

Y es que, una vez el Canal de Acceso de Valencia, situado en el centro de gravedad del Corredor Mediterráneo, está en marcha, se han empezado a dar los siguientes pasos para avanzar en la transformación ferroviaria de la capital. En concreto, el ministro ha anunciado que, antes de que termine el año, estarán listos los pliegos para poder licitar la redacción del proyecto de la estación Central que “transformará la ciudad” y “pondrá fin” a la provisionalidad de la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla.

En el marco de la redacción del nuevo proyecto, Óscar Puente ha adelantado que se va a convocar un concurso del que saldrá el diseño del edificio de la futura estación Central. Se trata de lanzar un gran concurso para diseñar la nueva estación como se ha hecho para las estaciones de Madrid Chamartín Clara Campoamor o Abando-Indalecio Prieto (Bilbao), ha asegurado el ministro en 'Encuentros SER', un acto organizado por Radio Valencia.

La estación intermodal resolverá en tres plantas la funcionalidad ferroviaria, adecuándose a las futuras demandas de capacidad e integrando todos los servicios ferroviarios: Media y Larga Distancia Convencional, Alta Velocidad, Cercanías, metro y tranvía. Además, se proyectará el edificio, un nuevo hito de ciudad, que combinará elementos del pasado con un nuevo modelo de movilidad.

Túnel pasante

Respecto al túnel pasante, el eje que atravesará la ciudad de València dando continuidad al canal de acceso y acabando con el “cul de sac” ferroviario actual, el ministro ha anunciado una serie de decisiones que permitirán avanzar más ágilmente en su desarrollo, garantizando la protección del medioambiente. Así, ha explicado que se está trabajando en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixech y pasar L'Horta, que está protegida, y que se ha decidido separar la tramitación ambiental del tramo Albuixech-Castellón para descongestionar ese tramo lo antes posible.

“Hemos considerado que la decisión es la más operativa”, pues, aunque supone prolongar el túnel y aumentar el coste, facilitará la tramitación ambiental y evita afectar a una zona protegida, como es L'Horta, ha expresado el titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El túnel pasante, que permitirá evitar los rebotes que actualmente tienen que hacer los servicios con origen o destino al norte, ahorrando entre 10 y 15 minutos, cuenta con presupuesto estimado de, al menos, 1.000 millones de euros y es una pieza fundamental para la articulación de Corredor Mediterráneo, ya que beneficiará tanto a las conexiones ferroviarias de la ciudad de Valencia, como de Almería o Barcelona.

“Somos plenamente conscientes de la importancia del Corredor Mediterráneo. Hemos licitado más de 6 mil millones de euros en relación con esta obra y puesto en funcionamiento desde que estamos en el Gobierno 275 kilómetros del corredor. No estamos cruzado de brazos y, es algo evidente que la velocidad de ejecución de las obras es cada vez mayor”, ha indicado Óscar Puente.

En cuanto al túnel de la Serrería, el ministro ha mostrado su compromiso con su ejecución, aunque, al haber desarrollos urbanísticos, con el necesario diálogo con el Ayuntamiento de València y la Comunidad Autónoma para su financiación.

Por otra parte, ha insistido en que se está trabajando para mejorar Cercanías, “incluso estos trabajos producen incidencias”, con un plan de importantes inversiones en infraestructura y material rodante, hasta ahora “muy obsoleto porque no ha entrado un tren de cercanías en nuestro país desde el año 2008”. “Pero hay que ponerse en perspectiva -ha comentado- porque estamos en puntualidades por encima del 80% en nuestras cercanías, mientras que Alemania, el país que todos miramos como símbolo de la eficiencia, está en una tasa de puntualidad del 50%”.

Alfafar y Sedaví

Durante el desayuno informativo, el ministro ha confirmado el compromiso del Ministerio con la eliminación del paso a nivel en Alfafar, tal y como se acordó con los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví. Según defiende Óscar Puente, “lo que necesita en este momento esa zona es una solución inmediata para los problemas de seguridad. Y eso pasa por resolver el tema del paso a nivel con carácter urgente.

“Si lo que queremos es resolver ese problema en el corto plazo, tenemos que cerrar el paso a nivel, buscar una alternativa, que la hay, de integración blanda en el corto plazo y facilitar la permeabilidad en esa zona con la preservación de la seguridad, que es lo más inmediato”, ha añadido.

En ese sentido, Adif está ultimando los estudios de reordenación del tráfico, que compartirá con los ayuntamientos una vez queden completados, y, posteriormente, redactará el proyecto de las obras de supresión del paso a nivel.

Aeropuertos

En cuanto al futuro del aeropuerto de Alicante, el ministro ha explicado que el Plan Director de la infraestructura contempla futuras ampliaciones de capacidad que se llevarán a cabo cuando, desde un punto de vista técnico, sean necesarias. Así, ha recordado que el Gobierno y Aena siempre están dispuestos a invertir para adecuar la capacidad de los aeropuertos a la demanda futura, por lo que los aeródromos de la Generalitat Valenciana no serán una excepción cuando se dé el caso.

“En el caso de los aeropuertos de Valencia y Alicante, se está trabajando con un plan director en la mano que prevé ampliaciones dentro del propio plan, por tanto, se van a ejecutar en el momento en el que se consideren necesarias; en el concreto de Alicante, hay algunas obras que están en este momento en fase casi de inicio de ejecución y Adif está trabajando en los accesos en el proyecto de accesos al aeropuerto”, ha indicado el responsable del Departamento.

“En este momento, los tráficos de Alicante están cubiertos por las actuales instalaciones, incluso con las previsiones que hay de crecimiento, pero eso no quiere decir que la ampliación no esté contemplada y no quiere decir que no se vaya a hacer si el gestor aeropuerto lo considera”, ha puntualizado al respecto, recalcando que ese aeropuerto todavía tiene capacidad de crecer y que la segunda pista está en el Plan Director y se construirá cuando los técnicos decidan que es necesaria.

El ministro ha pedido que haya un diálogo fluido con las otras Administraciones y que se confíe en los profesionales de AENA, “que son quienes saben de forma inmejorable las necesidades que tienen los aeropuertos”.

En ese sentido, la decisión de ampliar la capacidad del aeropuerto debe contar con un amplio consenso, teniendo en cuenta, además, que su tramitación es compleja desde el punto de vista medioambiental. “La contribución de los poderes locales es decisiva, porque todas estas operaciones llevan aparejadas tramitación ambientales complejas que necesitan complicidad de la sociedad y de los gobiernos locales”, ha recalcado Óscar Puente.