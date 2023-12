Adif desmiente retrasos en el soterramiento de las vías de València: las obras se aceleran al bajar de 9 a 7 fases

“Nos comunicaron en la comisión de seguimiento que había un retraso en la ejecución de la obra, que eso retrasaba también la contribución del Ayuntamiento porque la parte de aportación del Estado se estaba retrasando mucho, y lo que sabemos son las cuantías y es que en este año 2023 tenían previsto ejecutar 32 millones y que al final solo van a ejecutar 5 millones. Y que para el año 2024 ya con ese arrastre estaba previsto ejecutar 28,5 millones pero ellos mismos nos dicen que van a ser 13,5 millones. Por lo tanto, hay un retraso que Adif reconoce en la ejecución de la obra que no nos han explicado pero que hace que esta obra la parte de aportación municipal también se ralentiza, pero no por voluntad de este Ayuntamiento, es que nosotros no podemos acelerar si ellos no aceleran”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció así el pasado 6 de noviembre durante la presentación de los presupuestos municipales para denunciar retrasos por parte del el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), empresa pública que depende del Ministerio de Transportes, en la ejecución de las obras de soterramiento de los accesos ferroviarios desde el sur de València, o lo que es lo mismo, del llamado canal de acceso.

Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, fuentes de Adif han desmentido tales retrasos y han explicado que “al inicio de las obras se planteó la modificación de los desvíos provisionales previstos en proyecto para de optimizar y agilizar su ejecución, pasando de las 9 fases de obra previstas a 7. De esta forma se contribuía a alinear los trabajos con los plazos exigidos por los fondos europeos”.

Para ello, han añadido, “se tramitó una modificación del proyecto y una ampliación de las expropiaciones, que han representado un reajuste de las anualidades pero que en ningún caso conllevan un retraso en el plazo de la obra; de hecho, se prevé que la obra ejecutada al final de año esté en el entorno de los 30 millones de euros”.

El pasado mes de febrero arrancaron los trabajos que permitirán el soterramiento de las vías que actualmente parten los barrios del sur desde la V-30 hasta las estaciones del Nord y de Joaquín Sorolla.

El proyecto ferroviario incluye la ampliación de esta última la estación, de su aparcamiento así como el derribo del puente de Giorgeta, en unos trabajos que cuentan con un plazo de duración de 60 meses y un presupuesto de 443,3 millones de euros.

Estación central subterránea

En cuanto a la situación de la estación central subterránea que debe sustituir a la de Joaquín Sorolla para dar continuidad a los trenes que entren desde el sur hacia el norte a través del túnel pasante, tras descartar el proyecto de César Portela tal y como avanzó este diario, no ha habido muchos más avances.

Desde Adif han explicado que “se está desarrollando una nueva definición de la disposición y numero de vías de la estación para dotarla de mayor capacidad de operación con el fin de dar respuesta a la demanda derivada de la liberalización del transporte de viajeros; una vez esté cerrado el trazado ferroviario, el desarrollo de la actuación pasará a la fase de diseño”.