El nostre Compromís amb el clima

Dins de la voràgine del que suposa fer una campanya electoral, teníem molt clar que ens calia sentar-nos, reflexionar i, sobretot, difondre tot allò que realment ens importa en matèria climàtica. La pretensió i la voluntat amb la qual va nàixer Compromís, va ser precisament la de dur endavant un canvi de model i una transformació a tots el nivells. La qüestió mediambiental i climàtica, suposa des del primer moment, un eix fonamental sobre el qual es sustenta tot el nostre programa electoral, i un dels pilars amb més consistència. El temps ens ha demostrat l'encertat d'aquesta visió fundacional.

L’últim informe de l’IPCC ens adverteix que, sense “una profunda i immediata reducció de les emissions, limitar l’escalfament a 1,5ºc quedarà fora del nostre abast”, per tant no ens queda massa temps per prendre les mesures oportunes per no arribar al punt de no retorn. Però des de Compromís estem decidits a prendre acció climàtica i així ho hem explicat a l’acte “El Futur es juga ara”, on hem evidenciat que és des de la base científica des d’on hem de planificar les polítiques públiques.

Des d’este prisma compartirem, el nostre decàleg de les propostes de transformació ecològica i, comptarem amb la presència ni més ni menys que d’uns dels grans del divulgadors científics i amb més prestigi de l’Estat Espanyol: Fernando Vallades. Així mateix participà també la nostra consellera de transició ecològica Isaura Navarro que va fer un balanç de la política feta al Botànic; Àgueda Micó coportaveu de Compromís que ens va explicar l’impuls climàtic des de la perspectiva municipalista, i Juan Bordera, ahora candidato con Compromís a diputado a Corts Valencianes, que ens va detallar la relació entre clima i energia.

No hi ha dubte de cada vegada son més les persones que, conscienciades i preocupades pels perills del que suposa crisi climàtica i la destrucció del medi, busquen projectes polítics que donen una resposta als reptes globals que tenim com a societat damunt taula i que, malauradament, cada vegada son més evidents els seus efectes. Enguany ho estem patint de manera molt clara i a gran escala amb les seues conseqüències amb el cas de les altes temperatures en èpoques poc habituals, els incidís tan virulents que han tingut lloc al més d’abril a les comarques de l’interior de Castelló o l’estrès hídric que està patint al conjunt de la península ibèrica.

En Compromís, insistim sempre que les nostres idees i les propostes ecologistes van sempre de la mà de les propostes socials. Perquè no podem oblidar que, són les persones més vulnerables a les que particularment els afecta més les conseqüències derivades del canvi climàtic. És per tant el nostre compromís que es produisca una interconnexió entre la dimensió ecològica i la dimensió social a l’hora de planificar les nostres polítiques.

Gràcies a la presència de Compromís en les institucions l’emergència climàtica és un pilars que sustenta el Pacte del Botànic II com a eix transversal; i a l’hora, suposa l’obligatorietat d’actuar en conseqüència i, siga, més que una declaració d’intencions, una obligació amb el contracte social adquirit amb la ciutadania valenciana. Esta solvència política fa que la ciutadania vega en Compromís, la força crucial al territori valencià per salvar el clima, per frenar la pèrdua de la biodiversitat, per seguir impulsant una agricultura o una mobilitat que siguen sostenibles.

Encara ens queda moltíssim per fer i, de cara al 28 de maig, necessitem continuar insistint en la necessitat de dur endavant les polítiques verdes, les polítiques de l’esperança, les polítiques que encara tenen molt de recorregut per dur endavant. En eixe sentit, el nostre programa electoral ve carregat de propostes, que a continuació sintetitze en un decàleg:

El de decàleg del nostre ‘Compromís amb el clima‘

Mobilitat

El ferrocarril ha de ser el nostre aliat i la nostra aposta perquè es el mitjà de de transport de millor balanç ecològic. Per tal que de reduir emissions és imprescindible oferir a la ciutadania una mobilitat que siga fiable, que siga puntual a l’hora d’eixida i que arribe a temps al punt d’arribada. Des de Compromís estem compromesos amb el transport sostenible i això passa per la modernització i electrificació en les vies i les infraestructures ferroviàries, millores en les connexions amb les estacions, ampliació de tramats allà on calga, i la reapertura de les linies que han sigut tancades per ser considerades, teòricament, com no rendibles econòmicament però que tenen un alt valor social.

Adaptació al canvi climàtic

Aprovarem el Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic que tindrà tres eixos fonamentals: un programa de mitigació d’emissions amb pressupostos de carboni que incloguen compromisos concrets de reducció. Un programa d’adaptació amb escenaris climàtics futurs d’impactes sectorials. I un programa de conscienciació i capacitació, incloent-hi Guies de Plans d’Acció Climàtica per a centres educatius i formació no formal.

Estratègia valenciana de transició justa

Resulta prioritari adaptar la nostra economia i l’estructura de l’ocupació i vincular-la a la transició ecològica; sense deixar a ningú enrere. En eixe sentit, la nostra principal responsabilitat és la d'aconseguir un nou model socioeconòmic que passe per canviar l’enfocament i els indicadors del creixement econòmic, com el PIB, per altres mes descriptius amb la realitat social que incloguen els indicadors del benestar.

Així mateix, donarem suport a la innovació en matèria de transició ecològica aplicada als sectors productius tradicionals valencians.

Seguint els passos de la llei d’economia circular, impulsarem un pla de lluita contra l’obsolescència programada que incentivarà l’etiquetatge dels productes en funció del seu grau de reparabilitat i potenciarà els serveis de reparació.

L’eficiència energètica i autoconsum com a eines de mitigació del canvi climàtic

Hem d’accelerar la implantació d’un nou model energètic per mitigar els efectes del canvi climàtic i aturar la pujada de les temperatures i els seus efectes com l’acidificació d’aigües.

Este nou model ha d’aprendre de l’experiència anterior, per no repetir les errades del passat. A hores d’ara vivim baix sector energètic està copat per les grans elèctriques que conformen oligopolis i un mercat elèctric amb unes regles del joc fetes a la seua mida orientades a protegir els seus interessos i maximitzar els seus beneficis, i que treballa amb una lògica de mercat allunyada dels consumidors amb factures elèctriques incomprensibles d’entendre, amb pujades de llum desorbitades, i amb un escàs marge de maniobra per part de la ciutadania.

Així que en este nou model, són els poders públics qui han de fixar les regles de la generació, comercialització i establiment del preus de l’energia com un bé bàsic per posar-lo al servei de la ciutadania.

Per això, volem posar en marxa una empresa pública d’energia que participe en la generació i en comercialitzar energia renovable. Així mateix volem, accelerar l’autoconsum de particulars i empreses, i les comunitats energètiques locals, generant un marc legislatiu clar. Així mateix, este nou model ha de ser respectuós amb el medi natural, afavorint la seua posada en marxa front a projectes en els quals no s'han internalitzat els costos ambientals perquè els beneficiós d'uns pocs no siguen a costa del patrimoni de tots. En paral·lel, ampliarem les ajudes per a la rehabilitació energètica de l'habitatge.

Agricultura

El canvi climàtic provoca una reducció dels recursos hídrics disponibles, i fa aumentar el ja de per si alt grau de desertització, desertificació del nostre territori i un increment de l'evapotranspiració (evaporització des del sòl i des de les fulles de les plantes).

Per això és prioritari, entre altres mesures, impulsar plans d’adaptació de l’activitat agrícola al canvi climàtic que incloguen la utilització de recursos hídrics no convencionals com la dessalació d'aigües marines, la reconversió de certs cultius en funció de les noves condicions climàtiques i actuacions per a reduir els vessaments del sector ramader que afecten a la qualitat dels recursos hídrics.

Hi ha altra eina que podria ser formidable per a la protecció dels sòls, masses d’aigua, conservació de la biodiversitat: és la Política Agrària Comuna (PAC), la principal partida de despesa del pressupost de la UE. Fins ara la PAC ha sigut planificada des d’un punt de vista que no ha tingut massa en compte la qüestió climàtica ni tampoc la agricultura mediterrània com és l’agricultura valenciana. La PAC continua estant concebuda per a beneficiar als grans propietaris i l'agricultura d'altres territoris, sense que cap dels successius governs centrals l'hagen posat remei.

Per tal, aprofundirem sobre el pla de reconversió de la nostra agricultura cap a l’agroecologia per a que siga capaç de transitar cap a un model que s’adapte als canvis en la pluviometria i els menors recursos hídrics. I dissenyarem un pla de foment de la ramaderia extensiva, l’agricultura de secà, la pesca artesanal i la gestió forestal sostenible.

Aigua

La nova legislatura ha de ser la legislatura de l’aigua entesa com a Dret Humà, que pose èmfasis en la transparència, la regulació del sector, la supervisió pública i el seguiment de la qualitat.

Així mateix, potenciarem actuacions per a la prevenció de riscos d’inundacions en nuclis urbans basades en solucions naturals com la recuperació de zones humides o tècniques de drenatge natural.

Garantirem un bon estat i ús sostenible dels aqüífers i aigües subterrànies millorant-ne el coneixement i caracterització en col·laboració amb l’Institut de Geologia de l’Estat i les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura.

Turisme

Cal revisar el nostre model de turisme i cal apostar per un tinga menys externalitats negatives (costos mediambientals que paguem entre tots mentre que els beneficis són privats), per altre més compatible amb la protecció dels nostres recursos naturals. Així mateix el nou model ha d’oferir llocs de treball de qualitat amb requisits de sostenibilitat i qualitat laboral per als establiments hotelers i empreses turístiques i dote de nous instruments de regulació del sector turístic per a la Generalitat i els municipis.

Benestar animal

Desenvoluparem la Llei Valenciana de Benestar Animal per a fer efectius els drets reconeguts en la norma. Volem crear una xarxa de llars de protecció d’animals en col·laboració amb protectores i entitats ecologistes. Facilitarem la reconversió de gosseres en protectores i la creació de noves societats protectores. Potenciarem l’adopció d’animals i la conscienciació per a evitar l’abandonament d’animals amb campanyes informatives.