Enfront del negacionisme climàtic de PP i Vox: descarbonització ja!

Divendres 15 de setembre, és una data marcada en els nostres calendaris. Coincidint amb l’inici de curs, la ciutadania queda convocada a nivell global davall el paraigües del moviment climàtic, a eixir als carrers de les nostres ciutats per exigir Justícia Climàtica.

Enguany amb el lema “Descarbonització Ja!” es fa una crida per demanar la fi dels combustibles fòssils, impedit per l'enorme poder de les empreses energètiques que amb les seues inversions, la seua capacitat d'influència, i la complicitat d’alguns governs, acceleren l'escalfament global.

En canvi, tenint en compte els anuncis negacionistes i les actuacions que els governs del PP i Vox pretenen dur endavant en els nostres pobles i ciutats: el desmantellament dels carrils bici en València i Elx, l’eliminació de la taxa turística i altres tipus impositius a les grans fortunes, l’amenaça d’acabar amb el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural del Túria, la nul·la referència a la crisi climàtica i la insistència amb ‘la guerra d’aigua’, la intromissió d’alts directius d’empreses sancionades per qüestions mediambientals en àrees del govern... tot apunta que el camí serà més bé el contrari i donen pistes de la (no) política climàtica que durà endavant el nou govern valencià.

Tot i saber que la Mediterrània és un dels punts calents de la crisi climàtica (i no cal insistir en recordar l’estiu tan sufocant i insuportable que hem patit) on els fenòmens extrems estan creixent de manera innegable any darrere any. Tot i veure les imatges tan terribles dels incendis que assolaren gran part d’Europa. Tot i veure les devastadores inundacions a Grècia que han deixat un quart de la superfície agrària del país en un no-res en només 48 hores i al Líban amb més de 5.200 morts i 10.000 desaparegudes. L’emergència climàtica hauria de ser el focus i eix vertebrador de les polítiques de qualsevol govern que es considere responsable.

Recordem que es gràcies a la important tasca que va desenvolupar Compromís en els Governs del Botànic, que es posaren els ciments per tal de reduir les nostres emissions al territori valencià. Amb l’aprovació de la declaració d’emergència climàtica; les lleis valencianes de canvi climàtic i transició ecològica; de residus i economia circular; i l’estratègia valenciana de canvi climàtic, entre d’altres; ens dotàrem d’un marc normatiu alineat en consonància amb els compromisos internacionals de l’Acord de París.

Lamentablement amb els governs de la dreta i l’extrema dreta, no sembla que les coses vagen a eixir de tot com el que esperàvem, ni vagen a avançar pel camí correcte. No obstant, als carrers i des de Compromís, continuarem treballant de valent per tal de no retrocedir ni un pam en tots el drets adquirits, per fer avançar a les nostres societats en la lluita per la descarbonització dels nostres territoris i, sobretot, perquè es produïsca la tan necessària transició justa a un món dins dels límits del planeta.

Paula Espinosa és diputada de Compromís a les Corts Valencianes.

*Les manifestacions per a la #DescarbonizaciónJA15S, formen part d'una setmana de mobilitzacions mundials per a acabar amb els combustibles fòssils de manera ràpida, justa i definitiva. Les convocatòries al País Valencià tenen lloc el 15 de setembre: A Alacant: a les 18:00h – A les escales de l’IES Jorge Juan; a València: a les 19:00h – A la Plaça de l'Ajuntament.