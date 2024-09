Recentment, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha revelat que el País Valencià és l'autonomia on més ha crescut la despesa mitjana del turista estranger. No obstant això, aquest augment es deu principalment al fet que els turistes estan prolongant la seua estada, aconseguint una mitjana de 10 dies, mentre que la despesa diària per turista ha disminuït. Aquest fenomen planteja diverses qüestions sobre la sostenibilitat i l'impacte econòmic del turisme a la regió.

Un creixement amb sabor agredolç. El fet que els turistes es queden més temps és, en principi, una bona notícia. Més dies d'estada poden traduir-se en una major ocupació hotelera i, potencialment, en més ingressos per al sector d'allotjament. No obstant això, la disminució de la despesa diària és preocupant. Els turistes estan gastant menys en activitats, restaurants, botigues i altres serveis, cosa que significa que els negocis locals no estan veient un augment proporcional en els seus beneficis.

Si la taxa turística estiguera activa al País Valencià, podríem estar veient un escenari diferent. Aquesta taxa, que s'aplica en moltes regions turístiques d'Europa, podria haver generat ingressos addicionals que podrien invertir-se a millorar la infraestructura turística i a promocionar la regió. No obstant això, també existeix el risc que una taxa addicional desincentive a alguns turistes, especialment aquells que busquen destins més econòmics.

Una taxa turística que també podria servir per a potenciar una força laboral ben formada no sols beneficia als hotels i restaurants, sinó també als comerços locals. Els turistes satisfets són més propensos a gastar en botigues, activitats i serveis addicionals. A més, els empleats capacitats poden oferir recomanacions més informades i personalitzades, la qual cosa pot augmentar la despesa en l'economia local.

La formació dels treballadors i treballadores del sector turístic és essencial per a maximitzar els beneficis econòmics del turisme al País Valencià. La taxa turística podria ser una eina valuosa per a finançar aquests programes de formació, assegurant que la regió no sols atraga a més turistes, sinó que també fomente una major despesa diària i un creixement econòmic sostenible. En última instància, invertir en la formació és invertir en el futur del turisme al País Valencià.

La tendència actual suggereix que el País Valencià està atraient a una mena de turista que busca estades més llargues però amb un pressupost ajustat. Això podria posicionar a la regió com una destinació de turisme “low cost”. Si bé això pot ser beneficiós en termes de volum de visitants, també pot limitar el creixement econòmic i la qualitat dels serveis oferits.

El País Valencià es troba en una cruïlla. Per a maximitzar els beneficis del turisme, és crucial trobar un equilibri entre atraure a un major nombre de turistes i fomentar una despesa diària més alta. Això podria aconseguir-se mitjançant la diversificació de l'oferta turística, millorant la qualitat dels serveis i, possiblement, implementant una taxa turística que s'utilitze de manera efectiva per a reinvertir en el sector.

L'augment en la duració de les estades és un indicador positiu, el País Valencià ha d'abordar el desafiament d'augmentar la despesa diària dels turistes per a assegurar un creixement econòmic sostenible i beneficiós per a tots els actors involucrats.