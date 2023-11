Compromís no asistirá al encuentro con Mazón hasta que el Consell resuelva sus discrepancias internas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, convoca este miércoles a los líderes de PSPV, Compromís y Vox a un encuentro para pactar un frente común en cuestiones clave para la política valenciana. El dirigente popular comienza a dibujar su agenda de legislatura entre la que incluye la reforma de la financiación autonómica, la ampliación del Puerto de Valencia, las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, la renovación de órganos estatutarios, el Derecho Civil Valenciano y la Mesa del Agua.

Para buscar una imagen de unidad en temas peliagudos, aquellos que sus socios de gobierno de la ultraderecha no comparten y que generan diferencias también en el PP, el líder popular ha emplazado a la oposición a un encuentro en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, este miércoles tampoco se escenificará la unidad buscada. A las líneas planteadas por el PSPV, que pide incorporar a los acuerdos la lucha contra la violencia de género, contra la censura cultural y contra el cambio climático, se suma la negativa a acudir del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que cree que la convocatoria es más una performance que un encuentro de trabajo.

En respuesta a la misiva de Mazón, Baldoví indica que no habrá reunión hasta que no se materialice con hechos la voluntad de mejora de la calidad de vida de los valencianos. El síndic valencianista insiste en su voluntad de colaborar en estas medidas, pero cree que deberían concretarse “acciones que rectifiquen la deriva del Consell y de la mayoría parlamentaria que le da apoyo en las Corts”. “Conceptos tan nobles y positivos como el diálogo o el acuerdo no pueden ser usados como excusa para propiciar fotos sin contenido, sino que tienen que ser prácticas constantes de un gobierno y de una mayoría parlamentaria en su día a día. Dicho de otro modo: las palabras tienen que ir acompañadas de hechos que les dan credibilidad”, ha expuesto Baldoví en el escrito.

El dirigente de Compromís ahonda en las brechas entre PP y Vox en cuestiones como la financiación autonómica o la condonación de la deuda -la semana pasada, Vox no apoyó una propuesta del PP para reformar la financiación y reclamar más recursos al Estado, ni participa de la plataforma reivindicativa. Baldoví añade: “Si el Consell no tiene la capacidad de contar con una posición común y unificada en temas tan importantes como la necesaria condonación de la deuda, entendemos que lo que se nos plantea no es un diálogo institucional en nombre de la Generalitat sino entre partidos políticos, para el que contamos con espacios más que consolidados como el propio parlamento o la Plataforma per un Finançament Just”. Así, el valencianista continua con su línea de poner un 'cordón sanitario' a la extrema derecha.

Socialistas y valencianistas le recuerdan al PP que da cabida a posiciones “antidemocráticas” a través de Vox, su socio de gobierno y principal apoyo parlamentario. Entre ellas, el portavoz de Compromís cita: “La imposición de un protocolo que invisibiliza la condena de la violencia machista, la censura en instituciones culturales valencianas, los vídeos señalando a representantes legítimos de los valencianos, la presencia de miembros del Consell en el acoso a sedes de partidos políticos, o incluso, el insulto directo de un conseller hacia un diputado de mi grupo parlamentario en una sesión de comisión sin una posterior disculpa”.

Los socialistas criticaron lo propio en una comparecencia anterior, y reclamaron a Mazón que sume a su agenda “temas en los que las instituciones valencianas tienen plena responsabilidad y son prioridades irrenunciables”. En la misiva, Ximo Puig le reclama al líder popular que “no continúe dando cobertura práctica a unos hechos gravísimos que están socavando el respeto democrático (...) Uno de los partidos del gobierno de la Generalitat está alentando y participando directamente en los ataques y el hostigamiento que las sedes socialistas están sufriendo desde hace tres semanas”. Por parte de su partido, asistirán al encuentro los portavoces del PSPV Rebeca Torró y Arcadi España,.