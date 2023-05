Feijóo ve al PP con “autoestima y ambición” de ganar la Generalitat y los ayuntamientos valencianos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado a tres días de las elecciones autonómicas y municipales que ve a sus candidatos con “autoestima y ambición” de ganar tanto la Generalitat como los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, tras el “acto pletórico” que protagonizó el pasado domingo en la plaza de toros de València.

Feijóo ha vuelto a València solo cuatro días después de ese mitin para visitar el Mercado Central y celebrar un encuentro con militantes, antes de desplazarse a la localidad valenciana de Quart de Poblet dentro de sus últimos actos de cierre de campaña.

En su intervención en Fundación Bancaja ha arropado a los candidatos del PP a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, Carlos Mazón y Mª José Catalá, a quienes ha trasladado que todos los dirigentes 'populares' con los que ha hablado esta semana le han mostrado su “gratitud” por el mitin de la plaza de toros.

“Estamos trabajando para traer un momento político distinto”, ha aseverado, y ha hecho hincapié en que el PP actualmente es “la única expectativa” de que se produzca ese cambio.

“No hemos ganado nada”

Feijóo ha llamado así a “no desaprovechar la responsabilidad histórica” del partido en las elecciones de este domingo y ha prometido luchar porque no haya “ni un solo voto” que no vaya al PP. “No hemos ganado nada, ya sería triste después de todo el camino”, ha advertido, y ha ilustrado que sería como no traspasar el Pórtico de la Gloria al contemplar la Catedral de Santiago.

También ha pedido a los 'populares' que no dejen de estar en la calle, ya que ha reivindicado al PP como “el partido de los ciudadanos”. Es algo que ha asegurado que ha comprobado en el Mercado Central de València y en muchos mercados de España, al escuchar a ciudadanos preocupados por la subida de los precios de los alimentos.

En clave autonómica, el jefe del PP he reiterado que el sistema de financiación “efectivamente no es justo” con la Comunitat Valenciana, como tampoco la política hídrica que le “ha discriminado hace tiempo” o las infraestructuras ferroviarias.

Se ha comprometido con estas necesidades y se ha mostrado “muy orgulloso” del PPCV, afirmando que sería un “honor” poder dirigirse a Mazón y a Catalá como president y alcaldesa.

Un president “optimista”

Sobre el primero ha ironizado con que este miércoles le envió un mensaje advirtiéndole no le van a dejar “mucho dinero” en la Generalitat, a lo que Mazón respondió que hablarían en diciembre cuando pasen las elecciones generales.

“Es necesario un presidente optimista para gestionar las finanzas” de la Generalitat, ha defendido, y ha augurado que Mazón sería un buen president porque “sabe la gestión de las cosas públicas”. Eso sí, ha bromeado que le “saldrá muy cara” la “amistad” entre ambos.

En cuanto a Catalá, Feijóo ha reiterado que le encantaría venir a València con una alcaldesa porque esta ciudad “tiene nombre femenino”. “Necesitáis una mujer al frente de Valencia”, ha proclamado.