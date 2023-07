La presidenta de las Corts Valencianes, de Vox, se aparta del minuto de silencio por la víctima de violencia machista en Antella

La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox, se ha apartado junto al grupo parlamentario de la formación de extrema derecha de la pancarta contra la violencia machista detrás de la que han formado los representantes del resto de grupos parlamentarios (Partido Popular, PSPV y Compromís). El Parlamento Valenciano ha convocado este lunes tres minutos de silencio por la mujer asesinada por su pareja este domingo en Antella (Valencia).

La Delegación del Gobierno ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género. La víctima, de 38 años, tenía dos hijos y una hija menores de edad. Uno de ellos presenció el asesinato. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según apunta la delegación.

La vicepresidenta del Consell en funciones y titular de Igualdad, Aitana Mas, ha afeado que “un cargo que representa a toda una institución”, la segunda autoridad valenciana, “se mantenga al margen de la mayoría social”.

Preguntada por esta cuestión, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha señalado que es un tema “ya superado. Siempre nos hemos puesto aparte porque consideramos que toda la violencia ejercida tiene que condenarse de igual manera”. “Respetamos los minutos de silencio y nos pondremos aparte” siempre que en la pancarta aparezca el término “machista”, ha apuntado la portavoz del partido de ultraderecha, para después recalcar que Massó ha estado presente en los minutos de silencio. “Estar detrás de una pancarta no implica que se condene con más fuerza”, ha considerado, para recalcar que Vox condena “todo tipo de violencia”.

Este gesto de la presidenta da las Corts Valencianes llega el mismo día que su compañero de partido y cabeza de lista del partido de extrema derecha al Congreso de los Diputados, Carlos Flores, ha equiparado el asesinato de Antella con la muerte de un hombre en una pelea con otro hombre este fin de semana. Se da la circunstancia de que Carlos Flores fue condenado por maltrato contra su exmujer en 2002.

Sensación “de impotencia”

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, ha condenado la muerte este domingo de una mujer a manos supuestamente de su marido y delante de su hijo de 12 años en la localidad valenciana de Antella y ha lamentado que de la cuestión de su mandato que más “impotente” se siente es que se ha podido avanzar “poco” en violencia machista.

“Es terrible, horrible y tengo una sensación de impotencia, pues cuando acaba este mandato de la cuestión que me siento más impotente es que hemos podido avanzar poco, deberíamos de avanzar mucho más como sociedad”, ha dicho Puig, quien ha añadido que “mientras haya crímenes machistas como el de ayer no se puede dudar si hay o no violencia de género, eso es una realidad”.

Según ha explicado, “no se puede ser nunca equidistante respecto a la ignominia y ante la violencia de género, que está basada en una ideología que hegemoniza al hombre frente a la mujer, pensando que tienen algún derecho específico”.

“Hoy pienso, sobre todo, en ese niño que se ha quedado solo en el mundo de una manera terrible, sin saber hacia dónde mirar. Hemos de hacer un gran esfuerzo para que toda la sociedad unida acabe con esta situación, pues no puede haber la más mínima división en la lucha contra el machismo y la violencia de género, como no tiene que haber ninguna división ante el terrorismo”.

“Este terrorismo machista está permanentemente en todos los ámbitos, y eso no lo podemos permitir”, ha manifesado Puig, quien ha mostrado todo su apoyo a la familia y a los amigos de la víctima, y al menor “que por un asesino miserable, y por una cultura que le defiende, ayer se quedó solo en la vida”.

Tres días de luto en Antella

El Ayuntamiento de Antella ha decretado tres días de luto en el municipio y concentraciones de repulsa ante este asesinato machista. El luto por la muerte de la mujer se ha establecido para este lunes y el martes y miércoles, tres días en los que se realizarán concentraciones de rechazo y un minuto de silencio a las siete de la tarde, han informado fuentes municipales.

La alcaldesa, Eugenia García (PSPV), se ha reunido este lunes con familiares y psicólogos para atender la situación del niño, que por el momento está con unos vecinos de la pareja.

El juzgado de Guardia de Alzira ha confirmado este lunes que no había denuncias previas entre la pareja por violencia machista ni, por tanto, constaba orden de alejamiento alguna.

En lo que va de año, 30 niños y niñas menores de edad han quedado huérfanos de madre por culpa de la violencia machista, que este 2023 se ha cobrado al menos la vida de 28 mujeres, 1.212 desde que en 2003 comenzaran los registros. Desde 2013, la cifra de huérfanos de la violencia de género asciende, por su parte, a 407.

Para atender a posibles víctimas de violencia machista, los recursos disponibles las 24 horas del día son el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, cuando la llamada es imposible, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

