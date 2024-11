La presión política se cierne sobre Mazón: Compromís quiere una comisión de investigación, el PSPV pide “empatía” y Vox, “transparencia”

Los grupos políticos exigen al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, transparencia, empatía y acciones para afrontar la crisis. En la primera junta de portavoces de las Corts Valencianes tras las inundaciones, los grupos de la oposición, que se han mantenido apelando a la unidad y a la colaboración durante los primeros días, exigen responsabilidades al jefe del Consell.

La presión aumenta sobre el presidente de la Generalitat por momentos. Hasta sus exsocios de gobierno, la extrema derecha de Vox, con quienes estaba negociando los presupuestos autonómicos y varias modificaciones legislativas, coinciden en señalar responsabilidades en el Ejecutivo autonómico. “Desde Vox pedimos que haya transparencia. El Consell tiene que dar diariamente explicaciones de la situación con datos oficiales”, afirmó José María Llanos, portavoz del grupo parlamentario, este martes. La ultraderecha “culpa” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis humanitaria y de no tomar las riendas, pero matiza “Mazón también ha tenido fallos en la gestión de esta catástrofe”. El partido de ultraderecha reclama que el Gobierno tome el mando: “Hay un solo culpable: Pedro Sánchez, que está mintiendo y traicionando a los valencianos por no decretar el estado de emergencia nacional en nivel 3”, sostiene Vox.

Los socialistas, con un perfil más bajo, hacen un llamamiento a la unidad política e institucional: “Mientras Mazón siga siendo el president, contará con el apoyo incondicional del PSOE y del Gobierno para hacer frente a esta situación”, afirma su portavoz parlamentario, José Muñoz. Con todo, le reclaman “que sea eficaz y no vaya plató por plató para intentar salvarse políticamente”, que ejerza sus competencias sin “lanzar balones fuera”, que tenga “empatía con el pueblo valenciano” y que “deje de mentir desprestigiando a organismos” estatales. Los socialistas hacen referencia a la campaña de Mazón el lunes, con varias entrevistas en medios de comunicación en las que cargaba la responsabilidad de enviar las alertas y los rescates en organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la propia Unidad Militar de Emergencias. El presidente dijo que la UME se autogestionaba, aunque Presidencia de la Generalitat afirma que eso no implica echarles la culpa. Los socialistas insisten en que “Carlos Mazón tiene que dar una respuesta eficaz. Tiene que ser claro con lo que propone a los valencianos”. “Le pedimos que no mienta. Todos los valencianos recordamos la alerta que nos llegó y a qué hora. No desprestigie a las instituciones ni a las personas que trabajan”, señalaron.

La más contundente ha sido la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, que reclama que el presidente valenciano deje los mandos. “Me da igual que sea estado de alarma que estado de emergencia. Lo que creemos es que una persona incompetente para gestionar la ayuda y coordinar una crisis de esta magnitud no puede estar al frente la reestructuración porque ha demostrado incapacidad absoluta. Queremos respuestas ya”, afirmó en una rueda de prensa en el Congreso. La valencianista repasó varios puntos que consideran negligentes en la gestión de los populares valencianos: “No entendemos por qué Mazón ignoró hasta siete veces los avisos de AEMET. No entendemos por qué no envió las alarmas hasta las 20:15 de la tarde. No entendemos por qué Mazón también llegó ese mismo martes dos horas tarde a la coordinación de emergencias. No entendemos por qué ha estado rechazando las ayudas de otros territorios para ayudar a salvar vidas. No entendemos por qué solo activó dos de las 28 unidades de bomberos. Y no entendemos por qué no decreta el nivel 3 de emergencias cuando se lo ha pedido el presidente de su partido. No entendemos nada de lo que está pasando”, dijo.

El portavoz de los valencianistas en las Corts, Joan Baldoví, ha añadido que Mazón no puede seguir “ni un minuto más” porque “llegó dos horas tarde al Cecopi, desobedeció todas las alarmas, envió el mensaje a la población muy tarde, no ha sido capaz de movilizar todos los recursos y ha demostrado la incapacidad de gestionar a miles de voluntarios”. “Está más pendiente de salvar su puesto que de gestionar, y esto es muy peligroso”

Sin presupuestos para 2025

El presidente de la Generalitat comparecerá en las Corts Valencianes el próximo 14 de noviembre. Los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Vox) solicitaron la comparecencia y el propio Mazón ha pedido al parlamento autonómico una sesión para dar explicaciones.

Otra incógnita es qué sucederá con las cuentas de la Generalitat Valenciana para 2025. El día de la dana, el presidente valenciano se reunió con patronal y sindicatos para abordar esta cuestión; mientras, los populares y el Ejecutivo autonómico negociaban con Vox en altas instancias para atar el apoyo de la ultraderecha a las cuentas públicas. Mazón gobierna en minoría desde que Vox rompió el gobierno en julio.

La andadura parlamentaria de los presupuestos permanece paralizada. La previsión era que el Consell los presentara en las Corts Valencianes el jueves y que este lunes se iniciaran las comparecencias de los consellers para exponer los presupuestos de sus departamentos. Todo quedó paralizado con el temporal y, por el momento, no se ha reanudado. Ya fuera de plazo, las cuentas deberían prorrogarse hasta que se formalice el proyecto de ley correspondiente.