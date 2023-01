Primarias en Compromís: las dos conselleras que se presentan tendrán competencia como cabezas de lista

Las dos conselleras de Compromís que van a primarias, Aitana Mas e Isaura Navarro (Rafael Climent y Raquel Tamarit no se presentan), ambas miembros de Iniciativa, tendrán competencia en el proceso que acaba de iniciar la formación. Este lunes la coalición ha cerrado el plazo para presentar las candidaturas, con un aspirante a la presidencia de la Generalitat, un candidato a cabeza de lista por Castellón, cuatro por Valencia y otros cuatro por Alicante. Siguiendo lo previsto, la única persona que optará a ser cabeza de cartel es el diputado en el Congreso Joan Baldoví, que pone su experiencia de treinta años en política -desde el ayuntamiento de Sueca hasta las Cortes Generales- al servicio de su partido, al tiempo que se reivindica como un “aire nuevo”, tras varias legislaturas en Madrid.

El número uno por Castellón será el exconseller de Educación y diputado autonómico Vicent Marzà, quien presentó a su equipo la pasada semana. Marzà, responsable político de Més Compromís, ha compuesto una lista que ya aplica los criterios de representación por género, pluralidad política y juventud, que la militancia ratificará en las primarias. Le acompañan la diputada Mònica Álvaro (Més) y la concejala Verònica Ruiz (Iniciativa) en los puestos de salida.

En Valencia, donde el número uno lo ocupa el candidato a la Generalitat, los puestos en disputa comienzan a partir de la segunda plaza. A esta opción se han presentado la vicepresidenta de la Diputación de Valècia, Maria Josep Amigó (Més), que cuenta con el aval de Baldoví: “Ha hecho una labor magnífica y tendrá todo mi apoyo”, apuntó el diputado al presentar la candidatura. Lo harán también la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, que cuenta con el respaldo de la vicepresidente del Consell, Aitana Mas, y de la dirección de Iniciativa; la directora general de Comercio, Rosana Seguí, y la exsecretaria autonómica de Transición Ecológica y exmano derecha de Mireia Mollà, Paula Tuzón.

En Alicante, donde la dirección de la coalición acordó que su cabeza visible fuera Aitana Mas, se han presentado cuatro candidaturas para liderar la lista. La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Iniciativa se medirá con el portavoz en la diputación de Alicante, Gerard Fullana (Més), la exasesora de Mollà en la conselleria, Marina González, y la representante de Joves del País Valencià, Maria Josep Calabuig. Bajo el lema 'Mas es más', la vicepresidenta reivindica su perfil como mujer joven en política para cambiar las estructuras vigentes con “diálogo, empatía, igualdad y diversidad”. El sistema de votación prima que el candidato se postule como número uno aunque no sea su intención liderar la lista, por lo que varios candidatos han incurrido en esta opción.

La división del voto en Iniciativa puede llevar a la formación a pasar ciertos apuros, compitiendo por los puestos de salida con los dirigentes de Més y entre sus mismas filas. Aunque se apliquen posteriormente los criterios de corrección -género, pluralidad política y juventud-, las primarias serán el termómetro interno para medir la fortaleza de la coalición tras su año más convulso, con la salida de Mónica Oltra y la destitución de Mireia Mollà, en medio de un conflicto abierto por la implementación de las energías renovables.

'Abrir para ganar'

La coalición valencianista ha presentado este lunes su estrategia preelectoral, una apertura de la formación para incorporar algunos perfiles independientes en tres puestos de sus listas autonómicas. El primero será el número 4 por Alicante, el periodista experto en cambio climático Juan Bordera. El resto, el número 6 por Castellón y el 12 por Valencia, se darán a conocer más adelante. Solo el de Alicante ocupa un puesto que salió elegido en 2019, pero en la coalición defienden que se puede hacer política más allá del Parlamento autonómico y recuerdan que la lista corre. Además, insisten, el proceso prima a la militancia y el trabajo en la última legislatura, y no consideran justo para quienes resulten mayoritariamente avalados que les desplazara alguien ajeno a la organización.

Los dirigentes inician este invierno una serie de actos de escucha con el tejido asociativo, centrados en el cambio de modelo económico, la lucha contra la emergencia climática y los servicios públicos fundamentales. La coportavoz de Compromís Àgueda Micó reivindica el papel de la coalición al frente de los departamentos “fundamentales” para la ciudadanía, remarcando que “Compromís es la casa común de todos aquellos que quieren hacer política desde aquí sin recibir instrucciones de Madrid”.

La reserva de plazas, subrayando el carácter independiente de los perfiles, su lugar en las listas y el énfasis en la soberanía valenciana dejan fuera a formaciones como Esquerra Unida y Podem, que abogan por una coalición de las tres fuerzas para las municipales y autonómicas. Sobre este asunto, el coportavoz de Iniciativa-Compromís Alberto Ibáñez, apuntaba que su formación siempre “ha tenido las puertas abiertas a toda la gente, talento e ideas que quieran sumarse” y que serán “muy respetuosos” con el resto de formaciones, pero que “fuera de círculos muy concretos” a la gente no no le interesan el “ruido”, el “salseo”, ni “las sopas de siglas”. “La gente no quiere que hablemos de nuestro ombligo, sino de lo que le afecta en el día a día”, concluye.