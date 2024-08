Rovira saca los fantasmas de la derecha a pasear: “Aquí no se va a utilizar la cultura para fomentar los Països Catalans”

El nuevo conseller de Cultura, José Antonio Rovira, --que acaba de sumar esta responsabilidad a las de Educación, Universidades y Empleo tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos-- se fija entre sus objetivos “sacar la ideología”. Con eso quiere decir, precisa, que “aquí no se va a utilizar la cultura para fomentar los Països Catalans como hacía el anterior gobierno del Botànic”, pero “tampoco se va a usar para ir contra cualquier otro tipo de actividad”. Así lo ha aseverado el titular de Cultura en una entrevista concedida a Europa Press.

“Esos que vayan a pedir la subvención a Cataluany, que van a tener ahora mucho dinero”, ha instado en referencia a la financiación singular para ese territorio que está sobre la mesa para que ERC apoye la investidura del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat catalana.

Cuando se le pregunta si va a fijar alguna “línea roja”, como hizo su predecesor en el cargo, Vicente Barrera (Vox) como el uso de la denominación País Valencià --“no apoyaremos a artistas que fomenten lo que nos divide y no es legal y es la idea del País Valencià”, dijo el exconseller en las Corts--, José Antonio Rovira recuerda que el president Mazón ha anunciado una ley de señas de identidad y subraya: “Aquí tenemos una cosa, que es que nos llamamos Comunidad Valenciana. Y punto”.

“Lo que no vamos a hacer aquí es hacer manifestaciones culturales catalanas. Porque esto no es Catalunya. Que las hagan en Catalunya o que pidan el dinero en Catalunya, que ahora van a tener mucho”, ha insistido.

Sobre la salida de Vox del Consell, que ha provocado la remodelación del ejecutivo valenciano, Rovira ha considerado que en la Comunitat Valenciana “el acuerdo de gobierno funcionaba muy bien” y ha apuntado que “parece” que la salida se debió a una “decisión personal” del líder nacional de la formación, Santiago Abascal, con la que “la mayoría de comunidades estuvieron en contra”.

“Vox es otro partido, yo no me voy a meter en si hacen correctas sus decisiones o no, pero sí que me consta que los tres consejeros (Vicente Barrera en Cultura; Elisa Núñez en Justicia y José Luis Aguirre en Agricultura) estaban muy contentos trabajando, en el Consell, no había ningún tipo de problema”, ha comentado.

De hecho, la que era directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, continúa en el equipo y asciende a secretaria autonómica de Cultura. Precisamente, y preguntado por los proyectos relacionados con la tauromaquia que emprendió Barrera -extorero de profesión--, Rovira ha reconocido que él no es aficionado, pero Tébar sí.

No habrá una política “antitaurina”

“Si algo está en marcha, lógicamente, sería un irresponsable si algo que está a mitad me lo cargara, sea lo que sea. Lógicamente, ya nos sentaremos y estudiaremos cuál será la política del futuro. No va a ser una política antitaurina”, ha avanzado el conseller interrogado por la continuidad o no de la subvención de 300.00 euros a la Fundación Toro de Lidia para una liga de novilladas o la participación de la Comunitat Valenciana en unos premios nacionales de tauromaquia.

Y sobre su opinión sobre una de las afirmaciones más cuestionadas de su antecesor --que en una entrevista en Valencia Plaza habló de su voluntad de conseguir “una cultura blanca”--, Rovira señala que cualquier manifestación cultural es subjetiva.

“A usted le puede gustar una obra de arte o un espectáculo de danza y a mí no. Lógicamente la cultura es lo más subjetivo que hay en ese sentido”, ha reflexionado el titular de Cultura, que se declara “bastante aficionado al arte y conocedor de muchísimos museos”. Aun así, apunta que no se “reconcilió” con el arte moderno hasta que no fue al MoMA de Nueva York y apunta que, como le sucede con los toros, hay una parte que no entiende.

Finalmente, ha garantizado que mantendrá ante el Gobierno de España una actitud de “reivindicar lo que nos toca”. En este sentido, ha enfatizado que pedirá al Ministerio de Cultura “la parte que nos toca” para instituciones culturales como el IVAM o el Palau de les Arts, entre otras. “Que haya equilibrio”.