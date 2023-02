El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante abandona el pleno tras los insultos de un diputado del PP

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha sido insultado por tercera vez en una legislatura por parte del polémico diputado 'popular' Alejandro Morant. Fullana ha abandonado el pleno de la institución provincial de este miércoles tras haberle espetado Morant: “Tú eres tonto”. El presidente d ella institución provincial, Carlos Mazón, ha asegurado no haber escuchado el insulto. El también líder del PP valenciano le ha dicho a Fullana mientras éste abandonaba el hemiciclo: “Me parece que está usted sobreactuando”. Todo ello en un ambiente de tensión.

El diputado provincial del PP, conocido por su largo historia de salidas de tono, ha insultado al portavoz de Compromís durante el debate de una moción presentada por el PSPV-PSOE que pedía el rechazo y renuncia de cualquier cargo público de sus obligaciones institucionales al tener una condena por violencia de género, en referencia explícita a Carlos Flores, candidato autonómico de Vox condenado por violencia contra su expareja.

El PP, que gobierna en la Diputación de Alicante con el apoyo de Ciudadanos, ha presentado una enmienda a la moción que pedía sustituir la referencia a “violencia contra las mujeres” por la de “cualquier tipo de violencia”.

Gerard Fullana ha acusado el PP de “comprar el discurso de la extrema derecha y de ser parte necesaria en el blanqueo de esta ideología” con su enmienda. “Su propuesta tiene tufo a extrema derecha”, ha afirmado el portavoz de Compromís.

Ante la crítica, la bancada del PP se ha mostrado nerviosa, especialmente Alejandro Morant, según sostiene la formación valencianista, que le ha recriminado su actitud: “El señor Alejandro Morant siempre que hablo de derechos LGTBI, de violencia de género, de extrema derecha, siempre me interrumpe”. Así, el diputado provincial y alcalde de Busot ha contestado: “Tú eres tonto”.

Aunque Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante que moderaba el pleno, ha asegurado que no ha escuchado el insulto en cuestión (de hecho, en el video de la intervención tampoco se escucha al estar el micro apagado), el portavoz socialista Toni Francés ha confirmado a elDiario.es que la salida de tono se ha producido. “Lo hemos escuchado todos”, afirma Francés.

Fullana, en su último turno de palabra antes de su salida del pleno, ha reiterado que el insulto “se ha escuchado en todo el hemiciclo”. “Es la tercera vez que se me insulta en este plenario”, ha criticado.

En ese momento, Mazón ha cortado a Fullana y se ha dirigido a Alejandro Morant. “Es la segunda vez que se lo digo, no interrumpa, y si usted ha insultado, usted tiene que pedir disculpas”. El aludido ha negado con la cabeza y el portavoz de Compromís ha dicho que si no se producía una disculpa, abandonaba el pleno. “Soy moderador pero no policía”, ha contestado el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP valenciano.

“Se niega la cuestión (...), les exijo a todos que dejen hablar al señor Fullana”, ha continuado Mazón, quien también ha pedido al portavoz de Compromís que no “haga más alusiones personales”.

“Como no hay unas disculpas, abandono el pleno”, ha dicho Gerard Fullana justo antes de marcharse. Mientras salía del hemiciclo, Mazón ha reiterado que no ha escuchado el insulto. “He recriminado interrupciones, pues recriminaría aún más un insulto”, ha agregado. Durante la salida del portavoz de Compromís, Carlos Mazón también le ha dicho: “Me parece que está usted sobreactuando”. Luego ha dado paso al siguiente interviniendo.

El portavoz de Compromís, según ha explicado después, ha optado por abandonar el hemiciclo “al sentir que nuevamente el PP atravesaba las líneas rojas de los debates”.

Alejandro Morant, diputado provincial de Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil, cuenta con un largo historial de salidas de tono y expresiones indecorosas. Durante la lectura de una carta por parte de un joven gay dirigida a toda la corporación provincial, Morant insultó y se encaró con el portavoz de Compromís con expresiones como “payaso, eres un inútil...”.

“Esta actitud, a pesar de ser condenada por varias asociaciones LGTBI, no tuvo ninguna condena por parte del PP”, lamenta Gerard Fullana, quien agrega: “La tónica no puede ser la permisión del insulto explícito y más cuando se producen durante el debate de derechos fundamentales como la violencia de género o la LGTB-fobia”.

Durante el primer verano de la pandemia de la COVID-19, tras las restricciones del turismo debido a la crisis sanitaria, realizó con comentarios de tintes xenófobos, más en la línea de Vox que del PP. “Vamos camino de un futuro oscuro donde otras culturas acabarán con nuestra propia identidad”, dijo Morant.

Dos años antes, el diputado 'popular' se despachaba en una red social con otro comentario del mismo tenor. “Nacer aquí­ no te hace español”, señalaba. También propuso “un plan de deportaciones masivas” y “cerrar las fronteras”. El político del PP consideraba que los flujos migratorios son “una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al Islam”. Morant borró más tarde el comentario pero aseguró que “el 80% de la población piensa” en esos términos.

Morant también cuestionó la veracidad de las cartas amenazantes enviadas en 2021 al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. “Alguien se cree que le llegue a un ministro un sobre con 4 balas metálicas de casi 10 centimetros cada una. Venga ya está bien”, escribió en Facebook.