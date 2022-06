Un diputado provincial del PP en Alicante llama “payaso” al portavoz de Compromís por su intervención sobre el Día del Orgullo LGTBI

El pleno de la Diputación de Alicante votaba este miércoles una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, un texto que ha sido refrendado por unanimidad de todos los grupos. Sin embargo, el debate de esta iniciativa no ha estado exento de polémica. El controvertido diputado provincial del PP Alejandro Morant ha increpado reiteradamente al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, durante su intervención en este punto, una actitud que incluso ha provocado que el presidente de la Diputación, el también popular y líder del PP valenciano Carlos Mazón, le afeara su conducta. Morant ha llegado a dedicarle un “payaso” a Fullana al finalizar éste su lectura de una carta remitida por una persona del colectivo LGTBI.

El parlamentario provincial valencianista, durante su intervención , se ha mostrado muy crítico con el Partido Popular: “De qué sirve que cada 28 de junio pintéis el arcoíris por todas partes, si después apoyáis y promovéis la llegada a las instituciones de la política del miedo y del odio [...] No servirá de nada ninguna declaración si después se pacta con el partido que afirma que ser homosexual es una enfermedad que se puede curar con una terapia dañina y que tanto mal ha causado”.

“¿Para qué queremos la bandera en el balcón si no castigamos la política del señor del bar que me insulta por besar a mi pareja? Para nada”, leyó Fullana en la carta, para quejarse después de que Morant no le dejaba leer su texto con continuas interrupciones, a pesar de las reiteradas llamadas al orden de Mazón a su diputado -desde Compromís apuntan a que otro diputado del PP, Bernabé Canó, también interrumpía el discurso de Fullana con calificativos como “payaso” o “inútil”, aunque Mazón se dirige en todo momento a Morant, como se puede escuchar en el vídeo-. “Es una falta de respeto”, ha asegurado el portavoz valencianista, para instar posteriormente al PP a que deje de “dar voz a quien dice que los homosexuales son un lobby, y se les vincula a la pederastia” y recordar el millar de agresiones homófobas que se produjeron en 2020.

Las polémicas de Alejandro Morant

Alejandro Morant, alcalde de Busot, ha protagonizado diversas polémicas en los últimos años, la primera de ellas en 2016 cuando criticó a compañeros de partido por las 'líneas rojas' contra la corrupción impuestas primero por Alberto Fabra y posteriormente por Isabel Bonig a raíz de la muerte de la exalcaldesa de València Rita Barberá.

Sin embargo, fue su discurso xenófobo -llegó a abogar por “deportaciones masivas de inmigrantes”- las que le valieron la apertura de un expediente informativo por parte del PP. Más recientemente, llegó a cuestionar las cartas amenazantes con balas que les llegaron a algunos ministros el pasado año. Alejandro Morant continúa en su cargo como alcalde y como diputado provincial a pesar del expediente abierto en su partido y del que tanto el PSPV como Compromís han exigido su cese. La formación valencianista no descarta volver a pedir su dimisión después de esta nueva polémica.