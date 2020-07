El alcalde alicantino xenófobo del PP que dispara con toda munición ideológica, y también contra los suyos

El alcalde de la localidad de Busot, Alejandro Morant (PP), se caracteriza por tener el gatillo fácil en la lengua (o en los dedos para el facebook) y disparar con todo tipo de munición ideológica, aunque su calibre preferido, su especialidad, es la xenófoba.

El también vicesecretario de Política Local del nuevo PP provincial de Alicante de Carlos Mazón, se ha despachado con un comentario en un post en facebook el que se mostraban imágenes de personas migrantes subidos a pateras con el texto “este verano, éste es el único turismo que llega a España sin restricciones ni control alguno”; a ello Morant comentaba: “Este es el turismo que fomentan Podemitas y socialistas, mientras desprecian a ingleses, alemanes, franceses, belgas, holandeses, etc”. Entre otras lindeces rubricaba que “vamos camino de un futuro oscuro donde otras culturas acabarán con nuestra propia identidad, nuestras tradiciones y sobre todo, con nuestra base cultural y social. Sois lo peor que ha pasado por un gobierno nacional”.

Con xenofobia disparó también en 2018 con un comentario en la misma red social con el que advertía que "nacer aquí­ no te hace español", y llegaba a proponer "un plan de deportaciones masivas" y "cerrar las fronteras", porque ante la llegada de migrantes aseguraba que "no es migración", sino "una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al Islam". Pero semejante calibre hizo que por convicción o por obligación borrase el mensaje, aunque no se mostrara muy arrepentido asegurando que lo hizo "para que la manada de orcos que coartan la libertad de expresión no se siga cebando conmigo", y remataba que "creo que dije lo que el 80% de la población piensa. Inmigración sí­, pero regulada y que se adapten a nuestras leyes, costumbres y cultura".

En otras vertientes Alejandro Morant gusta de usar expresiones guerracivilistas, eso sí, teniendo bien claro qué bando es el suyo. Así también en 2018 y también en otro post de facebook aseguraba que "ver un debate en el Congreso de hoy en día, se asemeja a aquel año 1936 en el que anarquistas, socialistas, comunistas, radicales de izquierda, nacionalistas vascos y catalanes y toda esa camarilla, por intereses económicos, territoriales e ideológicos" sumieron a España "en un auténtico caos", finalizando el comentario a modo de resumen con un "mierda de democracia".

El siguiente objetivo eran las mujeres y nada mejor que disparar con machismo. El escenario era la semana de actos contra la violencia de género, y Alejandro Morant no tuvo mejor idea que denegar el permiso solicitado por Compromís para organizar una tertulia en la Casa de la Cultura bajo el lema 'Un café contra la violència de gènere' con el argumento de que era "un acto político".

El dirigente popular alicantino años atrás tampoco desperdiciaba la ocasión para atacar especialmente a los socialistas cuando volviendo a facebook en 2013 creaba una de sus primeras perlas al comparar el accidente ferroviario de Galicia con los atentados del 11M en Atocha (Madrid) y ponía en duda la eficacia de las investigaciones.

Balas contra el PP

Pero su partido tampoco se ha librado de las andanadas de este dirigente lenguaraz. Días después de la muerte de Rita Barberá, el alcalde de Busot cuestionaba la 'línea roja' contra la corrupción del PP, al tiempo que se sumaba a la estrategia de culpar de la muerte de la exalcaldesa de València a quienes la habían denunciado. Morant en su red favorita aseguraba en noviembre de 2016 "Hoy es un día para vomitar pestes contra muchos, incluso compañeros, a quienes nunca perdonaré el daño que nos hizo la maldita línea roja, (...) que dejaba tirado en la cuneta a mis/nuestros compañeros". También publicó: "Hay días en que cuento hasta 1.000 para no llamar a alguien hijo de puta".

Alejandro Morant incluso ha probado la caza mayor, y en sus propias filas: Mariano Rajoy. Eran los momentos en los que había un bloqueo de negociaciones tras las elecciones generales, entonces otra vez en su propio perfil el diputado provincial reclamaba al entonces presidente del gobierno en funciones que "deje paso a otras personas al frente del PP para que traten de formar gobierno con otras fuerzas y, si fuera el caso de elecciones, sea otro quien sea nuestro candidato. Yo en sus circunstancias lo haría. Escuche a su partido y a su país".