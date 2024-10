El presidente valenciano confirma el hallazgo de “cuerpos sin vida” en las zonas afectadas por la DANA a las que se ha podido acceder

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado el hallazgo de “cuerpos sin vida” en aquellas zonas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana que estaban incomunicadas y a las que ya se ha podido acceder, y ha explicado que aparecerán más víctimas mortales, porque sigue habiendo lugarres a los que no se puede acceder, “con inaccesibilidad absoluta”: “La noche va a ser muy larga”, ha señalado.

El jefe del Consell también ha explicado que se han producido rescates. Sin embargo, “por respeto a las familias”, no ha querido dar más datos sobre la identidad de las víctimas mortales, ni sobre el lugar donde han sido encontradas.

Mazón ha reseñado que la zona más afectada en estos momentos es la ribera del río Túria, aunque ha querido tranquilizar a la población sobre la situación de la presa de Forata, que ha asegurado que está estabilizada: “No hay peligro”. Así mismo, ha aconsejado a la ciudadanía que se encuentre en zonas de riesgo que busque lugares elevados “aunque en estos momentos no esté lloviendo”. “Va a seguir lloviendo en aquellas comarcas que se encuentan en las partes altas de los cauces”, ha advertido.

Otro de los puntos que ha querido dejar claro es que el servicio de Emergencias, el 112, no ha caído, “es el único canal de comunicación válido”, al tiempo que destacaba el papel que van a desarrollar los alcaldes, “va a ser fundamental”. No obstante, reconocía que con algunos de las localidades afectadas todavía no han podido hablar.

El 112 ha atendido en las últimas horas más de 10.000 llamadas y se han producido cientos de atenciones directas de los servicios de emergencias.