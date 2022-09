A Sampleòpolis donem el tret d’eixida a la tercera temporada del programa amb la minisèrie de dos capítols '25/25', en cadascun dels quals punxarem 25 discos que enguany compleixen 25 anys, és a dir un total de 50 discos que van ser publicats l’any 1997.

Inspirades en el programa “Turbo 3”, de Radio 3, en el qual Julio Ródenas va retre homenatge recentment a tres àlbums fonamentals de l’electrònica contemporània que aquest 2022 complien un quart de segle -a saber: The fat of the land, de The Prodigy, Dig your own hole de The Chemical Brothers i Vegas de The Crystal Method-, en aquest humil però apassionat podcast ens sumem a la idea (gràcies, Julio!), però centrant la nostra atenció en treballs possiblement més desconeguts per al públic que, no obstant, paga moltíssim la pena repescar i redescobrir.

Comencem, doncs, la primera entrega d’aquesta minisèrie 25/25, que tancarem el mes vinent, amb la qual esperem fer-vos gaudir de la millor música en el vostre podcast d’electrònica de referència una temporada més i van… tres!

Obriu bé les orelles.

Tercera temporada de Sampleòpolis

TRACKLIST T3E01

25/25 (I part)

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

01. AIR - Les professionels

02. THE ORB - Asylum

03. MOUSE ON MARS - Owai

04. PLAID - Abla Eedio

05. AMON TOBIN - Wires and snakes

06. SQUAREPUSHER - Coopers world

07. SQUAREPUSHER - Come on my selector

08. THE HERBALISER - Mr. Chombee has the flaw

09. GUS GUS - Believe

10. MOODYMAN - I can't kick this feeling when it hits

11. CARL CRAIG - Butterfly

12. DERRICK MAY - Strings of strings of life

13. DAVID HOLMES - Gritty shaker

14. BENTLEY RHYTHM ACE - Bentley's gonna sort you out!

15. PHOTEK - KJZ

16. RONI SIZE, REPRAZENT - Brown Paper Bag

17. APOLLO 440 - Krupa

18. µ-Ziq - Lunatic harness

19. MISSY ELLIOT - Hit ‘em wit da hee (feat. Lil’ Kim)

20. 7 NOTAS 7 COLORES - Con esos ojitos

21. AN DER BEAT - Do it good

22. NUYORICAN SOUL - It's alright, I feel it!

23. I:CUBE - Picnic attack

24. PORTISHEAD - All mine

25. BIOSPHERE - Kobresia