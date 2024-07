Si et preguntes què significa “Hari Hari”, la resposta és senzilla i sorprenent alhora: “hari” era el crit de guerra que utilitzava Miguel i la seua colla d'amics per a eixir de festa, abans que començara amb la seua carrera com a productor de música electrònica, fa ara més de vint anys.

Amb el mateix esperit i les ganes de trontollar-ho tot, va arribar Hari Hari a València el passat 1 de juny, carregat amb la seua maquinària per a desplegar en directe el seu so fosc, dur i amb personalitat pròpia. Greus, sintetitzadors i molta distorsió van ser els ingredients a què va recórrer per a arribar al seu objectiu: crear una tribu que balle al ritme d’un trànsit col·lectiu.

Si ho va aconseguir, és quelcom que pots comprovar escoltant el seu directe, que de segur no et deixarà indiferent.