Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Sampleòpolis. Aquesta vegada aprofitem l'ocasió per a donar la benvinguda al nou any xinés, que es va celebrar fa escassament unes setmanes, el passat 22 de gener, en companyia d'un antic company d’aventures a Ràdio Klara, Pau Caparrós, sociòleg de formació, consultor i docent de professió.

El nostre convidat ens farà de guia experimentat en un viatge de 90 minuts per l'imponent continent asiàtic, iniciant el trajecte a la Xina post-Mao a través d'un document històric, el doble disc “Concerts in China” de Jean Michel Jarre, i visitant a continuació la resta de les grans escenes orientals (Hong Kong, Japó, Corea del Sud i Índia), a més de fer alguna incursió en territori absolutament desconegut. Tot això en un episodi de Sampleòpolis que hem anomenat, parafrasejant el títol d’una pel·lícula d’Ayub Khan-Din, Orient és Orient.

Abans de començar el nostre recorregut per Àsia però, retrem un merescut homenatge al tristament desaparegut fa uns dies, Yukihiro Takahasi, qui va ser cofundador, juntament amb Ryuichi Sakamoto i Haruomi Hosono, d’una de les bandes pioneres de la música electrònica, com és la Yellow Magic Orchestra.

Takahasi va ser baterista i vocalista principal d’aquesta formació japonesa, referent des de 1978 amb la publicació del seu primer disc, de títol homònim, Yellow Magic Orchestra, considerat pedra angular de la innovació en el so, gràcies a l’ús d’una àmplia gama de sintetitzadors i a l’experimentació amb els sons asiàtics i de videojocs, així com del tractament de la veu amb vocoder.

A més a més, durant la seua trajectòria, Takahasi va combinar la seua faceta com a membre de la YMO amb la seua prolífica carrera en solitari, que inclou bandes sonores per a anime i pel·lícules i i una trentena d'àlbums.

Yukihiro, gràcies per la teua música i fins sempre!

I a totes vosaltres, vos desitge un bon any del conill i que gaudiu d'aquest “Orient és Orient”.

Tracklist

00. [Sintonia] M.I.A. – Pull up the people

01. YELLOW MAGIC ORCHESTRA – Behind the mask

02. YUKIHIRO TAKAHASI – Something in the air

03. JEAN MICHEL JARRE – L’Ouverture (Live)

04. JEAN MICHEL JARRE – Arpegiatur (Live)

05. JEAN MICHEL JARRE – Chants Magnetiques Pt.4 (Live)

06. JEAN MICHEL JARRE – Nuit a Shanghai (Live)

07. LEXIE LIU – Fortuna

08. QQBBG X KELVIN T – Ai core

09. JOI LAU – Gaia in trouble

10. OLDTOY – Soft song

11. CLOSET YI – Sweat sonic

12. MOGWAA – Mirarboles

13. ROMAIN FX – Synchronised Souls

14. TACIT GROUP – tacit.perform[0]

15. TACIT GROUP – Performance ISEA 2019

16. HORIZON 99 (ROT FRONT & A(;D (aka Aiyu Jelly)

17. WATA IGARASHI – Paranoid (Original mix)

18. KYOKA – Boiler Room Tokyo Live Set

19. TANZMUZIK – Pique – E

20. HITO – White tower

21. HASHBACK HASHISH & LIFAFA – Danse

22. ARJUN VAGALE – Drift

23. MAKSIM DARK & DIATONIK - Menacing Rise

24. JAY PEI – Dark horse

25. BLOT! - Brightest day