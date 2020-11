La gratificación aprobada por el Gobierno valenciano para cada sanitario que luchó contra el coronavirus ascenderá a 1.000 euros

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reconocerá el sobre esfuerzo realizado por más de 40.000 profesionales sanitarios durante la primera ola de la pandemia.

Fuentes del departamento que dirige la consellera Ana Barceló han confirmado que este será el número de trabajadores entre los que se repartirá la compensación de 43 millones aprobada recientemente por el Gobierno valenciano, por lo que cada uno de ellos percibirá una cantidad que rondará los 1.000 euros y de la que se beneficiarán todos los que estuvieron en primera línea en los meses más duros de la pandemia.

En concreto, se trata de los profesionales de unidades de críticos, medicina interna, urgencias o atención primaria en todas sus categorías, algunos de los grupos que percibirán la compensación. También todos aquellos trabajadores y trabajadoras que padecieron el contagio de la COVID-19 o estuvieron aislados, así como todos aquellos que, voluntariamente o por necesidades organizativas, tuvieron que enfrentarse en primera línea al virus. Desde Sanidad estiman que las ayudas llegarán al 70% del personal.

A estas compensaciones se han opuesto los sindicatos representativos de la sanidad valenciana, al considerar que la cuantía es insuficiente y que excluye a personal del reparto, además de que no reconoce que las horas extra se deben compensar como tal y no quedar condonadas con esta aportación, aseguran, no cubre la cantidad de horas adicionales realizadas.

Con este reconocimiento, la Comunidad Valenciana se suma al esfuerzo económico para agradecer el imprescindible papel que los y las profesionales de la Sanidad realizaron en los peores momentos de la primera ola.

Con la valenciana son 6 las autonomías que han decidido gratificar el innegable esfuerzo del sistema sanitario público y su personal. Galicia propone para sus sanitarios una gratificación fija de 250 euros por persona, mientras Castilla y León invertirá 20 millones en la compensación. Canarias gratificará al 50% del personal sanitario con una “paga” que supone un gasto de algo más de 18 millones. También Andalucía y Cataluña gratificarán al personal sanitario de sus Comunidades Autónomas.