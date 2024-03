Los socialistas abandonan el pleno de la Diputació de València tras llamar un diputado de Vox “partido criminal” al PSOE

Durante una moción del partido de extrema derecha de Vox en la Diputació de València por la cual se pedía el “reconocimiento y puesta en valor de la labor de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa” el diputado provincial que defendía la propuesta, Sergio Pastor, ha aprovechado para calificar al PSOE de “partido criminal” y los socialistas -junto con los de Compromís- han acabado abandonando la sesión plenaria.

El diputado ultra, entre sus argumentos, señalaba que la moción se presentaba de cierto modo como “reparación de aquellos años oscuros”, y ha abordado tanto la coalición del Frente Popular como los inicios de la Guerra Civil y los actos anticlericales para arremeter contra los socialistas. “Ustedes nos llaman herederos del franquismo cuando ustedes no tienen ninguna prueba”, señalaba el diputado de Vox que continuar manifestando que, por el contrario, “ustedes lo que hacían era perseguir monjas”, y que “su partido es un partido criminal, en años criminales”.

Ante esta acusación el portavoz socialista en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido al diputado ultra que retirara sus palabras para que no apareciera en actas, a lo cual Sergio Pastor se negaba alegando su “libertad de expresión”. Por ello el Fernández Bielsa ha reclamado que se convoque una junta de portavoces para que “este esperpento de intervención” no se vuelva a repetir.

Bielsa ha calificado de “intolerable, vergonzoso e infame” el ataque de Vox y ha recomendado al diputado ultra el libro del filósofo estadounidense Jason Stanley que explica el funcionamiento del fascismo y que lleva por título 'Facha'. “Usted se verá reconocido en ese libro con sus palabras de hoy”, ha añadido el portavoz socialista. “Llamar a este partido criminal es una falta de respeto a la historia y a todos sus representantes”, ha lamentado durante su intervención en el pleno.

Por su parte el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó (PP), ha manifestado “ya sabemos como somos cada uno”, que “no me gusta la tensión que se ha vivido, y tampoco me gusta que se llame facha a nadie”. El presidente popular añadía que “no me gusta que se llame criminal, pero también he oído en otras ocasiones calificativos que no me gustan”.

En su última intervención, y cuando ya se marchaban los diputados del PSPV y de Compromís, el diputado de Vox hacía marcha atrás a su manera afirmando que “si los crímenes llevados a cabo por los miembros de un partido u organización no se pueden achacar a un partido... se abre un melón. De todos modo, por concordia, lo retiraré, pero me acojo siempre a mi libertad de expresión porque la voy a seguir ejerciendo siempre en este pleno, sin faltar al respeto nunca a nadie de esta corporación”.