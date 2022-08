Dos jóvenes italianas denuncian el trato de la Policía Nacional en València: “Nos sentimos asustadas y humilladas”

En el hospital, conmocionadas y con dos costillas rotas por la actuación de la Policía Nacional. Así asegura Ambra Morelli, una joven italiana de 22 años de Florencia que estudia psicología en la Universidad de Padua, que acabaron ella y una amiga suya, que estaban de vacaciones junto a otras compañeras en València, la madrugada del pasado 10 de agosto después salir de una discoteca en la Marina de la capital valenciana.

Tal y como relata en su perfil de Instagram, y después reconoce en una entrevista al periódico La Repubblica, nunca olvidará su última noche en España, ya que afirma que fueron acosadas y agredidas por un grupo de jóvenes, que primero les lanzaron un zapato y después, uno de ellos, les increpó, insultó, escupió e incluso le propinó una patada a su amiga. Todo ello, afirma, sin que mediara provocación alguna y sin que nadie de los allí presentes –explica que todavía había mucha gente congregada, puesto que era a la salida de la discoteca– interviniera para ayudarlas.

Los hechos se produjeron mientras esperaban un taxi, alrededor de las 4.00 de la madrugada. Al parecer, y siempre según su relato, después de la pelea aparecieron varios coches patrulla y los agentes de Policía les golpearon y les acusaron de estar borrachos, “cuando fuimos nosotras las acosadas y quienes pedimos ayuda”. Ambra asegura que sintió “fuertes golpes” en su cuerpo y apunta que le relataron que los agentes también sacaron la porra: “Llevábamos los brazos en alto pidiendo ayuda y diciendo que nos habían golpeado, pero nos amenazaron con esposarnos. Estábamos asustadas, desilusionadas, solas y humilladas”. “Busqué ayuda en la Policía, pero nunca más lo volveré a hacer”, asegura en sus declaraciones al periódico italiano, y añade que intentaron explicarles a los agentes lo que había sucedido “pero no nos escucharon. Nos dieron un empujón y terminamos en el suelo, yo con la cara en la arena. Nos trataron como delincuentes y empezamos a llorar”.

Según explica en su relato de los hechos, lograron salir de esa situación, aunque “todavía no entendemos exactamente cómo”. Cuando la Policía se marchó, los allí presentes intentaron calmarles: “Nos dijeron que en España pasan estas cosas todos los días, incluso peores”. Teniendo en cuenta su experiencia, la joven estudiante de psicología aconseja a quienes la lean que “tengan cuidado” si viajan a España y que “siempre mantengan un perfil bajo”, al tiempo que comenta que otros jóvenes les dijeron: “Así funciona España. Mucha gente denuncia y no tiene ningún efecto”, por lo que decidieron no denunciar. Una vez en Italia, les contaron todo a sus familias y decidieron denunciar estos hechos en los medios.

Después de estos hechos, Ambra y su amiga Matilde acudieron, doloridas, al hospital a ser atendidas, pero decidieron no presentar denuncia debido a que el día siguiente debían regresar a casa, tal y como le cuenta a La Repubblica: “Me sangró la nariz y fuimos a urgencias donde me hicieron una radiografía de tórax por un fuerte dolor. Me dijeron que tenía moratones y dos costillas rotas”.