Viu per À Punt la Mitja Marató de València i el Critèrium de ciclisme de la Nucia

Este cap de setmana els esports prenen la programació d’À Punt. Diumenge a partir de les 8 h, À Punt retransmet íntegrament la 33 Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich. Xavi Blasco i els comentaristes Alberto Hernández i Fernando Miñana seran els encarregats de retransmetre la carrera, que enguany comptarà amb imatges aèries de dron espectaculars.

À Punt tindrà un punt d'animació en esta Mitja Marató en què participen 22.000 atletes, 13.000 dels quals són de la Comunitat Valenciana. La cadena autonòmica valenciana muntarà un escenari al km 19, enfront de l’hotel Las Arenas, i instal·larà una gran pantalla led que oferirà la retransmissió en directe de la prova. Una xaranga formada per músics de Faura animarà els corredors i el públic, que serà obsequiat amb regals corporatius.

La prova té molts al·licients, ja que correran a València atletes que venen a batre rècords. Cal recordar que huit de les deu millors marques de la història de la distància s’han aconseguit a València.

Critèrium a la Nucia

D’altra banda, la Nucia es converteix este cap de setmana en epicentre del ciclisme de la Comunitat Valenciana amb dos grans esdeveniments. Demà dissabte a les 17 h la televisió retransmet el Critèrium Internacional de ciclisme de la Nucia. Les figures més mediàtiques del món del ciclisme competiran en esta edició, com ara Mathieu van der Poel, medalla de bronze en el Campionat Mundial de ciclisme en ruta; Alejandro Valverde, campió mundial el 2018 i guanyador de La Vuelta el 2009, i figures com Samuel Sánchez, Óscar Sevilla o llegendes com Gianni Bugno i Claudio Chiappucci.

L’esdeveniment se celebrarà en un circuit tancat amb un recorregut dissenyat per a traure la millor versió dels ciclistes, a través de quatre emocionants modalitats: duel de llegendes, carrera de fons, carrera El Duel i carrera d'eliminació.

Diumenge serà el torn del Gran Fons de la Nucia. De 10:00 h a 14:00 h podrem assistir a la retransmissió d’este esdeveniment pel web d’À Punt (https://www.apuntmedia.es/); a més, la televisió oferirà un ampli resum d’esta prova a partir de les 18:45 h de la vesprada.

És la primera edició d’una marxa cicloturista a la qual s’han inscrit 1.500 ciclistes aficionats que poden triar entre dos recorreguts, un de 77 km i un altre de 177 km. Una prova que transcorrerà per paisatges locals espectaculars. Els ciclistes amateurs compartiran carretera amb figures de la història recent del ciclisme en una etapa que pujarà al port de Tudons i el port de Confrides, a més de passar per Finestrat o Guadalest.