La Universitat de València instala en espacios interiores de la Facultad de Enfermería y Podología captadores de aire que detectan SARS-CoV-2

Un equipo multidisciplinar de especialistas en epidemiología ambiental, calidad del aire y microbiología, integrado por la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y la Universitat Miguel Hernández de Elche, ha puesto en marcha un proyecto para medir restos de SARS CoV-2 en aerosoles en espacios interiores. Los captadores se instalan hoy lunes 29 en el nuevo edificio de la Facultad de Enfermería y Podología de la UV. Su objetivo es evaluar si la detección de carga genética del virus en dichos aerosoles pudiera ser una herramienta útil como centinela de alerta de próximos episodios de COVID-19.

A su vez, con este proyecto se quiere evaluar la eficacia de las medidas sanitarias de prevención de contagios vigentes en la Comunitat Valenciana aplicadas a ambientes interiores de centros públicos y recomendar modificaciones en caso de detectarse deficiencias.

El proyecto Detección de SARS-CoV-2 en muestras de aerosol atmosférico está liderado en la Universitat de València por la profesora del Departamento de Enfermería Ana Esplugues. Los equipos se colocarán en otros espacios universitarios como bibliotecas, cafeterías y en las instalaciones del Colegio Mayor Rector Peset, así comolugares ajenos a la UV como el metro, residencias de mayores, colegios, institutos y centros sanitarios.

El proyecto, liderado por la investigadora de la Universitat Jaume I de Castellón Juana María Delgado-Saborit, tiene como objetivo principal evaluar la efectividad de las medidas sanitarias preventivas de transmisión del SARS-CoV-2 actualmente vigentes en espacios interiores de uso público, tales como centros docentes, centros de atención a mayores y centros sanitarios. Igualmente, mediante el seguimiento de la carga genética del SARS-CoV-2 en aerosoles medidos en una estación de referencia de Metrovalencia, se propone evaluar la viabilidad de dichas medidas en ambientes interiores como herramienta de vigilancia y alerta de futuros brotes de COVID-19.

“Puede ocurrir que ahora haya un volumen importante de personas asintomáticas que no se estén contabilizando porque no van a los centros sanitarios, pero podríamos detectar la carga genética de esas personas a través de los aerosoles. Por eso la idea es que estos proyectos sirvan de centinela hasta que la pandemia esté controlada”, explica Ana Esplugues.

Los captadores en espacios abiertos

Las estaciones de captadores del aire ya están instaladas en varios puntos al aire libre de la Comunitat, como en la plaza del Ayuntamiento de València y la plaza de la Pescadería de Castelló. La intención es que estén en funcionamiento durante nueve meses para obtener las muestras de trazas del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en el aire y así analizarlas en el laboratorio mediante un proceso similar al de la PCR.

Esplugues ha explicado que aún no es posible saber si existen diferencias entre los resultados analizados en los espacios interiores y exteriores, ya que aún están en la fase de recogida de muestras. No obstante, “puede que los valores en interior sean más altos, si encontramos algo, porque ahora hemos de tener en cuenta que hay gente que ya está inmunizada y contribuirá una carga viral despreciable o reducida al ambiente. De todas formas, no encontrar nada sería una buena noticia, porque significaría que las medidas de protección están siendo efectivas”, comenta la experta.

La Generalitat y la Fundación BBVA

El proyecto de los captadores en ambientes exteriores ha sido financiado por la Fundación BBVA, que ha concedido ayudas a veinte investigaciones científicas sobre la COVID-19. Por su parte, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana ha financiado el proyecto destinado a la recogida y análisis de muestras de los medidores en espacios interiores.

En el caso de la Generalitat, se trata de una concesión de subvención directa de carácter excepcional para aquellas investigaciones de excelencia valencianas para la anticipación y adaptación a situaciones derivadas del virus.