33.000 corredors de 134 països ocupen els carrers de València diumenge per la Marató: horaris, recorregut i transport públic

La Marató València Trinidad Alfonso ha presentat l’edició del 2023 que tindrà lloc diumenge 3 de desembre i en què per primera vegada en la seua història reunirà en la línia d’eixida 33.000 corredors arribats de 134 països diferents i que buscaran aconseguir la seua millor marca personal en la quarta marató més ràpida del món.

La posada de llarg de l’esdeveniment ha tingut lloc en La Placeta, el nou espai per a xarrades que l’organització ha creat en Expo Esport València, la fira de la carrera que, per primera vegada, se celebra en Fira València i que compta amb 10.000 metres quadrats d’exposició. En aquesta edició, la Marató València té un pressupost de 6,5 milions d’euros, el 59% del qual es cobreix amb inscripcions, el 35% amb patrocinadors i col·laboradors i el 6% amb les aportacions de les institucions públiques i altres ingressos.

Paco Borao, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organitzadora de la prova amb l’Ajuntament de València, ha assenyalat que la internacionalitat de la prova és una mostra “de tota la faena que s’ha fet des de fa anys per a mostrar al món què és Marató València”. A més, ha ressaltat dues xifres, el 57% de participants que provenen de fora d’Espanya i el 20% de participació femenina i ha instat les dones “a continuar corrent perquè aquesta xifra ha de pujar més encara”.

Totes aquestes persones ompliran els carrers de València Ciutat del Running diumenge, però la festa comença molt abans, des de demà a les 9.00 quan òbriga Expo Esport. Serà l’inici d’un cap de setmana únic en què la ciutat tindrà un 87% d’ocupació hotelera de mitjana aquest cap de setmana. En aquest sentit, Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso, ha explicat que “això no és només una carrera, és un cap de setmana ple d’activitats, per als corredors i també per als seus acompanyants”. A més, Gómez ha destacat que l’aliança entre l’Ajuntament de València, l’SD Correcaminos i la Fundació Trinidad Alfonso “té molt de present i més futur”.

Una ciutat bolcada amb la prova

S’espera que el diumenge s’unisquen a la festa i isquen a animar milers de persones per a omplir els carrers de la ciutat, on hi haurà més de 170 punts d’animació. La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, ha apuntat que “la gent, quan ve a València, ho fa perquè confia que fem les coses bé. Som una ciutat menuda, però es paralitza perquè la Marató s’esdevinga”. Per això, ha convidat veïns i visitants “que gaudisquen de la carrera, de recórrer tota la ciutat”.

La carrera es podrà veure per televisió en més de 175 països, gràcies als 324 canals i cadenes de televisió que l’emetran en directe i/o en diferit. Per aquest motiu que la Marató València Trinidad Alfonso tornarà a ser la carrera de 42,195 quilòmetres més difosa del món.

Recorregut i dispositiu

Des del pont de Montolivet fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències, recorrent bona part del front litoral de València, tot l’eix de l’avinguda de Blasco Ibáñez i el passeig de l’Albereda i el centre històric de la ciutat, la Marató Trinidad Alfonso tallarà diumenge, 3 de desembre, més de 80 carrers i grans avingudes. Davant un esdeveniment d’aquestes característiques, que reunirà prop de 100.000 persones, l’Ajuntament de València, l’EMT i la Policia Local han preparat dispositius especials

L’inici de la prova es farà en huit eixides que es produiran a les 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 9.05, 9.15 i 9.25, des de la plaça de la Marató amb el pont de Montolivet, i està previst que la prova acabe cap a les 15.00.

La realització d’aquesta carrera suposarà restriccions de circulació i estacionament en determinats carrers de la ciutat. A partir de dijous, a les 22.00 hores, s’inicien els primers talls de trànsit al voltant de la plaça de la Marató, per a facilitar les tasques de muntatge de la zona d’eixida de la carrera. I el mateix passarà a primera hora de dissabte en la Fira València, on els participants acudiran a recollir els dorsals. Les faenes continuaran fins a l’última hora de dissabte i, a partir de les 21.00, els talls ja seran generalitzats en tot l’entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències i la resta dels carrers i les avingudes per on discorrerà la Marató.

Des de divendres 1 de desembre, a partir de les 22.00 hores, es tancarà al trànsit rodat el pont de Montolivet en tots dos sentits i l’avinguda del Professor López Piñero en direcció cap al centre de la ciutat, per al muntatge de l’arc eixida de la prova. Per part seua, les avingudes dels Germans Maristes i de l’Institut Obrer de València, en tots dos sentits, també romandran tallades des de les 22.00 i fins a les 6.00 de dissabte, amb accés als guals.

Per part seua, dissabte 2 de desembre, es tallarà l’Albereda, entre la plaça d’Europa i el pont de l’Assut de l’Or, de 6.00 a 14.00 aproximadament, amb la finalitat d’alcollir la “minimarató”. A més, es tallarà del carrer de l’Alcalde Reig, entre el pont del Regne i l’avinguda de la Plata en sentit d’entrada a la ciutat des de les 21.00 i, a partir de les 22.00, es farà el mateix en Professor López Piñero, entre Alcalde Reig i Ricardo Muñoz Suay, així com en tots dos sentits de l’Institut Obrer i dels Germans Maristes (entre Amado Granell Mesado i Bomber Ramón Duarte). Els talls per a acollir el recorregut de la Marató, diumenge mateix, començaran una hora abans de l’inici de la carrera.

Tota la informació sobre les incidències de trànsit en les zones afectades podrà seguir-se en temps real en el compte de Twitter del Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament @transitvalencia, en l’aplicació App València i en l’apartat de mobilitat del geoportal municipal.

Operatiu especial de la Policia Local

El regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha explicat que “l’Ajuntament de València destinarà un total de 534 agents de la Policia Local per garantir la seguretat i l’organització i l’ordre correctes dels itineraris alternatius durant la carrera i els dies previs”.

En aquest sentit, Carbonell ha indicat que la Policia ha establit set punts d’encreuament per a millorar l’accessibilitat dels vehicles d’emergències. Els punts se situen al carrer d’Eugenia Vinyes amb l’avinguda del Mediterrani, el pont de l’Exposició amb l’Albereda, l’avinguda de Blasco Ibáñez amb el carrer de José María Haro, l’avinguda del Port amb Pintor Maella i Mestre Rodrigo i Tres Creus amb Músic Ayllón.

A més, els agents podran donar pas a qualsevol vehicle o ciutadà, en aquests punts o en altres del traçat, sempre que no es pose en perill la seguretat dels corredors i la resta dels assistents. En total la Policia ha disposat 475 plaques per a fer els talls de trànsit i 1.562 tanques per a ordenar els itineraris alternatius.

Servei de l’EMT i Metrovalència

Amb mitja ciutat tallada diumenge, i els talls parcials previstos des de dijous, l’equip d’incidències de l’àrea d’operacions d’EMT València ja fa setmanes que planifica rutes alternatives amb dos objectius prioritaris: acostar al màxim possible tots els usuaris a les seues destinacions habituals i facilitar l’arribada dels assistents entorn de la Marató.

La companyia municipal recomana utilitzar les línies 35, 99 i la C3 per a aproximar-se a la zona d’eixida i a la Ciutat de les Arts i les Ciències. I per a circular per la ciutat, malgrat les grans restriccions, ha dissenyat des de divendres, i fins que acabe la carrera diumenge, itineraris alternatius en un total de 32 línies.

“La nostra vocació és la del servei públic de transport. La Marató és un esdeveniment de grans dimensions, que tots valorem i volem, però no podem oblidar que la mobilitat és essencial a València per a tots, i per això hem apostat per mantindre al màxim de les nostres possibilitats el transport públic, malgrat l’enorme traçat de la prova”, ha destacat el regidor de Mobilitat.

D’altra banda, el director gerent de l’EMT, Manuel Martínez, ha afirmat que “amb 80 carrers o avingudes tallats hem analitzat totes les opcions i hem dissenyat plans alternatius i noves rutes per a la major part de les nostres línies perquè els nostres usuaris habituals i visitants ocasionals puguen disposar, malgrat les restriccions, del millor transport públic i sostenible”.

Així doncs, un total de 32 línies tindran, per tant, rutes alternatives des de divendres, i fins i tot durant la carrera mateixa, l’extens traçat de la qual sí que obligarà, no obstant això, a suspendre provisionalment les línies C1, 19, Exprés, 30, 31, 32, 40, 67, 70, 71, 73, C2, 81, 92, 93, 94, 95 i 98 durant el matí de diumenge.

Tota la informació podrà consultar-se des de dijous en la secció “Última hora” del web de l’EMT, en l’app i xarxes socials, autobusos i marquesines.

També Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliarà el servei de Metrovalència diumenge que ve, per la qual cosa els trens i els tramvies començaran a circular a les 6.00 hores del matí per facilitar el desplaçament de participants i públic a l’eixida.

Com a part del dispositiu especial previst, la Línia 10 (Alacant-Natzaret) tindrà diferents freqüències segons la franja horària, atés que la rotonda dels Germans Maristes amb l’Institut Obrer de València, per la qual transita aquesta línia, estarà tallada fins a les 10. D’aquesta manera, prestarà servei entre les estacions d’Alacant i Amado Granell-Montolivet, des de les 6.00.

Pel que fa a la Línia 4, el pas de la Marató obligarà a tallar la circulació des de les 8.15 fins a les 11.30 entre el Pont de Fusta-Doctor Lluch, per la qual cosa només se circularà entre el Mas del Rosari-Vicent Andrés Estellés i el Pont de Fusta. En la Línia 8, no es començarà a circular fins a les 12.15 hores, moment en què es restablirà el servei complet en totes les línies.