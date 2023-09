Acabar el nou estadi del València CF costaria ara 160 milions d’euros, un 33% més del que es preveia

El València CF ja té una estimació actualitzada del cost real de finalització del nou estadi amb l’últim projecte que va presentar a l’Ajuntament, tenint en compte l’increment del preu dels materials causat principalment per la invasió russa d’Ucraïna.

Com a exemple, el pressupost global d’execució del pavelló Roig Arena de València es va incrementar fins als 280 milions d’euros, un 27% més del que es preveia inicialment.

Segons ha esbrinat elDiario.es, en el cas del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes les obres del qual estan ja 14 anys parades, el club calcula que necessitarà 160 milions d’euros per a finalitzar-les, cosa que suposa un 33% més dels 120 milions que fins ara tenia pressupostats.

Això complica significativament les possibilitats de finançament d’acord amb el que preveuen les fitxes urbanístiques que estan en tràmits d’aprovació, en concret, en tràmit de respostes d’al·legacions, pas previ a l’aprovació en el ple municipal.

Aquestes fitxes urbanístiques, consensuades el mes de gener passat entre l’Ajuntament, llavors dirigit per l’alcalde Joan Ribó i per la vicealcaldessa i responsable d’Urbanisme, Sandra Gómez, i el València CF, s’incorporaran al conveni que ara negocia el nou equip de Govern del PP, amb María José Catalá al capdavant, amb el club que dirigeix des de Singapur el seu màxim accionista, Peter Lim.

En virtut de les fitxes esmentades, el club es compromet a abonar a l’Ajuntament la quantia del poliesportiu de Benicalap, les obres del qual executarà de manera directa el consistori. Una vegada ingresse la quantitat, l’Administració alliberarà els 41.700 metres quadrats de sòl terciari (oficines, restauració o comerç) que el club té concedits en dues torres al costat del nou estadi perquè puga vendre-ho i obtindre recursos. En aquest sentit, hi ha negociacions avançades amb Atitlan, que es quedaria aquest actiu per uns 35 milions d’euros.

A més, i aquest seria el principal escull, no podrà vendre el sòl terciari de què disposa en el vell Mestalla, principalment 15.000 metres quadrats que passen d’estar en el subsol a estar a superfície i una altra parcel·la de 14.000 metres, ni tampoc els 75.900 metres quadrats de residencial, fins que acabe el nou estadi en les condicions acordades.

Aquest aspecte complica l’operació sempre que l’Ajuntament exigisca avals econòmics pel 100% dels 160 milions que costa finalitzar l’estadi, cosa que durant aquesta setmana han posat com a condició tant Compromís com el PSPV, en les reunions que han mantingut amb el regidor de Grans Projectes del PP, José Marí Olano, per a abordar el nou conveni.

D’aquesta manera, el club podria garantir els 80 milions del fons de CVC, els 35 d’Atitlan si finalment es concreta la venda de les parcel·les, a més de 30 milions més corresponents a les línies de crèdit que en principi haurien oferit CaixaBank (15 milions) i Rights and Media Funding Limited (15 milions). En total 145 milions, a què podrien sumar-se la quantitat per la venda de l’edifici d’oficines del club en la plaça del València CF, que en qualsevol cas difícilment arribarien als 15 milions restants per a cobrir els 160 milions necessaris.

Amb tot i això, tot queda a costa de les condicions que finalment establisca el conveni, que, segons va comentar Olano, serà en essència pràcticament el mateix que van deixar damunt la taula del club Compromís i el PSPV. Tots dos partits van exigir al PP que es mantinguen totes les exigències i garanties incloses en l’esborrany d’aquell document. El PSPV, a més, va exigir al club la incorporació del conseller independent i que el club retirara els recursos judicials contra la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE).

Després de la negativa de Vox a donar suport a qualsevol pacte amb Lim, el PP necessita el suport com a mínim d’un dels dos partits d’esquerres per a l’aprovació del conveni en el ple.

De moment, el València CF hauria traslladat a l’Ajuntament la seua disposició a abonar els 9,8 milions del cost total de les obres del poliesportiu de Benicalap, tot i que fins ara es plantaven en 8,1 milions, un dels aspectes que va fer que es bloquejara un possible acord amb l’anterior equip de Govern. Quant a l’aforament del nou estadi, es mantindria la proposta dels 66.000 espectadors ampliables a 70.000, tot i que almenys la que va ser vicealcaldessa i portaveu socialista actual, Sandra Gómez, sempre s’havia mostrat categòrica que l’estadi havia de tindre capacitat per a 70.000 espectadors d’inici.