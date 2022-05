Acord per a crear un nou ens gestor de la Marina de València: la Generalitat controlarà la part nàutica i l’Ajuntament, el recinte

El Consorci València 2007, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament de la Marina de València i participat pel Govern central (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), ha iniciat el procés de liquidació que es prolongarà durant uns sis mesos, període en què les administracions autonòmica i municipal han d’acordar la creació d’un nou òrgan jurídic que gestione l’espai.

Així ho van aprovar dilluns els representants de la Generalitat i l’Ajuntament durant la reunió del consell rector, en una trobada en què es va acordar que la Generalitat Valenciana s’encarregarà de la gestió de tota la part nàutica (amarraments i activitats) i de pesca de la Marina, mentre que l’Ajuntament es responsabilitzarà de la part terrestre (ús i desenvolupament de magatzems i altres espais sense vinculació nàutica).

Per fer front a la liquidació, es farà un inventari amb les despeses que queden per sufragar una vegada assumit per part del Govern central el gros del deute. Les primeres estimacions són d’uns 60 milions d’euros corresponents a diferents crèdits, per la qual cosa d’acord amb a la participació de cada soci al Ministeri d’Hisenda li corresponen 24 milions, que ja ha abonat, 24 més a la Generalitat i 12 milions a l’Ajuntament.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, va comentar després de la reunió que la Generalitat treballa perquè la Marina de València es convertisca en un port de la xarxa autonòmica després de la liquidació del Consorci 2007.

Segons va explicar, “la Marina reuneix les condicions necessàries per a formar part de Ports de la Generalitat, ja que té una bocana d’accés pròpia i està completament separada de l’activitat comercial que es desenvolupa en Valenciaport”.

Amb aquest objectiu, la Generalitat sol·licitarà a Ports de l’Estat la segregació de la làmina d’aigua de la dàrsena interior, tal com preveu l’article 3.6 de la Llei de ports. En un primer sondeig, l’organisme estatal s’hauria mostrat receptiu a concedir aquesta pretensió.

Torró va destacar que s’ha pogut iniciar la liquidació del Consorci “gràcies al fet que el Govern d’Espanya va assumir el deute que tenia contret el consorci” i que amb el pas fet dilluns “s’obri una nova etapa en la Marina”.

De la seua banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, va garantir després de la reunió la continuïtat de l’activitat en la Marina de València: “Encetem un procés de liquidació, amb la voluntat que l’activitat es mantinga en tot moment en aquesta zona, una voluntat que mira al futur, pensant en la situació de les persones treballadores, en el compliment de les empreses que operen en aquest àmbit i en els milions de visitants que hi acudeixen cada any”.

De fet, va recordar l’alcalde, l’any passat, malgrat ser una anualitat marcada encara per les restriccions derivades de la pandèmia, la Marina de València va rebre més de 4 milions de visitants, entre ciutadania i turistes; i en els anys precedents es va arribar a la xifra de 7 milions.

L’alcalde va informar del contingut de la sessió del consell rector en acabar la trobada, en què a més de Torró van participar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello.

Com és sabut, l’eixida de l’Estat del Consorci, al gener del 2019, obligava a la dissolució de l’organisme, tal com s’assenyalava en els seus estatuts. Amb aquest motiu, el consell rector va aprovar dilluns la creació d’una comissió de liquidació, que comptarà amb representació de l’Ajuntament i de la Generalitat, i per a la qual es deixa oberta la possible incorporació d’una representació de l’Estat.

L’alcalde de València va subratllar que, “mentre dure tot el procés, cal mantindre l’activitat en la Marina”, i va assenyalar la voluntat decidida de “continuar treballant i definir els mecanismes que siguen necessaris per a això”.

Un pol d’innovació

En segon lloc, l’alcalde va destacar que, a part de les activitats nàutiques, “la Marina és el pol d’innovació més important que té València en aquests moments, al costat de les universitats i Les Naus”. “I per a la ciutat, és estratègic que la faena que està fent-se en la Marina en aquest àmbit continue i es desenvolupe”, va defensar.

En aquest sentit, Ribó va anunciar que dimarts plantejarà una reunió amb el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, per a analitzar les vies de col·laboració i de treball en comú per a donar continuïtat a l’activitat en la Marina.

En aquests moments, l’Ajuntament gestiona tota la zona nord de l’àmbit; i, tal com va afirmar el primer edil, “la Marina és ja una apropiació de la ciutat, perquè tots els dies hi passen milions de persones”, i va esmentar exemples semblants en zones costaneres d’altres ciutats, com Copenhaguen, a conseqüència de l’evolució i la redefinició dels ports. D’aquesta manera, sol·licitarà a l’Autoritat Portuària de València (APV) la cessió dels usos de la Marina Sud.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, va comentar que “és un dia magnífic, un dia que esperàvem des de l’any 2007”, ja que “per fi es pot anunciar que s’ha liquidat el Consorci de la Marina, un Consorci que es va crear per gestionar el deute monstruós que ens va deixar en herència el Partit Popular i que era una llosa que impedia avançar la Marina”.

Segons Gómez, “gràcies al compromís del Govern socialista de Pedro Sánchez amb la ciutat de València, que va condonar el deute, per fi s’ha pogut liquidar aquest Consorci i, per tant, aquest deute”. Ara “el futur passa per una societat entre l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana que puga fer avançar i traure tot el potencial a la Marina de València”.