Àgueda Micó presenta la seua candidatura per a la reelecció al capdavant del Bloc

"Poble, força, futur" és el lema que ha triat Àgueda Micó per a la seua candidatura a revalidar el càrrec de secretària general del Bloc Nacionalista Valencià, un dels tres partits que formen la coalició Compromís. Micó ha estat secundada per figures com el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, en la presentació aquest dissabte de la seua candidatura al pròxim congrés del Bloc, que se celebrarà a la fi de juny.

En línia amb les ponències del Bloc, Micó ha al·ludit a les "sobiranies del dia a dia" i ha defensat el paper transversal que ha de jugar la formació valencianista, que en la seua opinió ha d'estar "en totes les lluites democràtiques per a fer un país millor per a totes i tots: justícia social, feminisme, ecologisme, radicalitat democràtica, antifeixisme i tantes altres".

La candidata ha destacat que en la seua llista per a la direcció del Bloc hi ha militants que porten anys treballant en les "lluites democràtiques" de la societat valenciana i gent nova que se suma al projecte.