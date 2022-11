Alacant clama pel greuge dels Pressupostos de l'Estat, la falta d'inversions i un millor finançament

Una concentració impulsada per la plataforma Per un Finançament Just ha criticat els “dèficits històrics” que acumula la Comunitat Valenciana en matèria de finançament i ha reclamat també més inversions en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a la província d'Alacant.

En l'acte, desenvolupat davant la Subdelegació del Govern a Alacant, han participat diversos centenars de persones, entre elles representants de sindicats, col·lectius empresarials i partits polítics.

Amb els lemes 'Per un finançament més just' i 'Més inversions per a Alacant', els assistents han demandat l'Executiu central un nou model de finançament per a la Comunitat que incloga una compensació davant el “deute històric” que acumula el territori valencià perquè el repartiment “no nasca llastrat” per gestions anteriors.

La protesta ha comptat amb la presència de la majoria de patronals empresarials de la Comunitat com la CEV, Ineca, Cambra de comerç d'Alacant i Hosbec, entre unes altres, així com els sindicats CCOO i UGT. Igualment, han estat presentes representants del Consell i de formacions polítiques.

El secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha lamentat el “dèficit” que acumula la Comunitat des de fa més de 20 anys inversions igual que les inversions dels PGE para Alacant “estan molt per davall” ja que representa la cinquena província d'Espanya i ha advocat per aconseguir acords per a solucionar aquestes situacions.

“No és un fet aïllat, ens pareix que el que cal fer és una redistribució dels recursos públics, perquè no és només un problema d'Alacant sinó de la Comunitat. Hui estem tots junts ací per a reivindicar les inversions que la província necessita per al seu desenvolupament econòmic, perquè s'ha de tractar la Comunitat com correspon”, ha dit.

La secretària general de CCOO PV, Ana García, ha recordat que “fa ja cinc anys va haver-hi una gran mobilització pel canvi del model de finançament autonòmic” i que la Comunitat “és la comunitat més infrafinanciada”, per la qual cosa “cal canviar el model no llevant recursos a ningú, sinó amb polítiques per a millorar el marge per a recaptar amb la finalitat de protegir els servicis públics”.

“El deute històric és il·legítim i ha de quedar a zero. Igual que en els PGE cal incrementar les inversions per a Alacant”, ha agregat.

“Cansament davant la deixadesa del Govern”

Per la seua banda, el president de la CEV, Salvador Navarro, ha assenyalat que els problemes d'Alacant “són els problemes de la Comunitat Valenciana” i ha exigit “compensar el dèficit inversor en aquesta província”. De la mateixa manera, ha remarcat que aquesta concentració “és la contestació pel cansament davant la deixadesa del Govern de la nació amb Alacant”.

“Es necessiten inversions i infraestructures adequades per a l'aeroport, infraestructures hídriques i viàries. Cal posar una solució al desgreuge perquè tenim un deute històric de 55.000 milions i el 70% es deu a l'infrafinançament”, ha afegit Navarro, qui ha lamentat que “només el 42% del que es dibuixa en els PGE s'executa”.

El vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, ha sostingut sobre la concentració que obeïa a una reivindicació “justa” que té a veure amb el tracte que mereix la província i la Comunitat en matèria de finançament. “Estem treballant per a millorar el projecte de pressupostos amb la presentació d'esmenes i a més, el Consell s'aplica el conte”, ha indicat.

Respecte als pressupostos autonòmics, ha destacat que “busquen una cohesió social i una bona articulació territorial que reconeguen les necessitats amb criteris distributius. Estem treballant en eixa línia i insistisc que hui estem ací per a reivindicar una qüestió justa com són més inversions per a Alacant amb un finançament adequat”, ha agregat.

El conseller Arcadi España ha subratllat, sobre este tema, de la concentració que era “unitària per la igualtat” des d'Alacant i cap a tota la Comunitat Valenciana perquè un ciutadà d'Alacant “tinga el mateix accés als recursos siga d'on siga”. “Però els socialistes no ens quedem ací, no solament cal reivindicar sinó cal actuar, i per açò invertim i compensem a la província d'Alacant amb els pressupostos del Consell i treballem en esmenes per als PGE”.

Així mateix, davant preguntes dels mig sobre la no assistència del president Ximo Puig, ha remarcat el “compromís” amb les reivindicacions del Consell, que hui ha celebrat el ple en la ciutat d'Alacant i ha estat present en la concentració amb diversos consellers.

Mazón critica l'absència de Puig

Precisament, el president del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentat l'absència de Puig: “Cada vegada que toca defendre a la província d'Alacant de debò, doncs el president desapareix. Després del que està ocorrent en la província amb l'aigua, amb el finançament i les inversions en els PGE, doncs lamente que no haja vingut perquè fa un flac favor a la província”.

De la mateixa manera, ha afirmat que “d'ací a poc” caldrà triar entre Pedro Sánchez i la província d'Alacant“, i ”fa temps que Ximo Puig va triar Pedro Sánchez“. ”Nosaltres no fallem, independentment de qui convoque, alguns defenem sempre a la província i a la nostra terra, és lamentable que la principal figura institucional no estiga defenent a una part important de la Comunitat com és la província d'Alacant“, ha asseverat.

“Una veu en el desert”

Per la seua banda, el diputat de Compromís Joan Baldoví ha manifestat que en la coalició se senten “com la veu que clama en el desert”. “No és just que la cinquena província en aportació al PIB siga l'última en inversions en els PGE. Hui ací hi ha un clam de tota la societat autonòmica per a dir que ja està bé”.

Des de Cs, el diputat en Les Corts Toni Woodward ha parlat de “maltractament” cap a Alacant, que està rebent “uns pressupostos que són molt perjudicials”. “No hem pogut aconseguir eixe finançament just i adequada per a la Comunitat, cal reflexionar sobre que és una tasca pendent dels partits polítics, que són els que tenen el poder de decisió”.