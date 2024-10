Amparo Piquer, secretària general de Més Compromís: “Obrir el partit vol dir tindre capacitat d’arribar a acords pels valencians”

Amparo Piquer va rebre l’encàrrec de liderar Més Compromís en una etapa complexa. Després de la pèrdua del Govern autonòmic i el canvi de color en grans ajuntaments, la dirigent va substituir Àgueda Micó com a cap dels valencianistes perquè la seua predecessora s’encarregara de representar-los en el Congrés dels Diputats. Un any després, Piquer, que fins llavors era secretària d’organització, ha revalidat la secretaria general amb un 53% dels vots i dues candidatures crítiques enfront, amb un 23% de suports cadascuna. El IX Congrés de Més va ser tibant fins al final, amb un recompte ajustat que va evidenciar el malestar d’una part del partit amb la direcció i els càrrecs institucionals. Amb tot, la candidatura continuista ha aconseguit mantindre el suport majoritari i encara el repte d’eixamplar el seu espai electoral.

Piquer considera el conclave, del qual els candidats ixen exhaustos, com “un exercici de democràcia profunda i participació de la militància”. Fins una setmana abans les tres candidatures mantenien negociacions amb perspectiva d’integració, però els diferents plantejaments i estratègies electorals van fer inviable l’acord. Durant el cap de setmana que els valencianistes van passar a Albalat dels Sorells van negociar més d’un 80% de les propostes que han integrat la ponència política, el full de ruta del partit, amb un miler de militants participant activament. “Eixim del congrés molt contents de veure la participació, tant en l’elecció de l’equip com del debat de la ponència política”, explica Piquer a elDiario.es en la primera entrevista després del congrés. Preguntada pel grau d’acceptació de la seua candidatura i de l’informe de gestió, tots dos amb un suport del 53%, indica. “Sé en quin partit estic. El partit està viu. La democràcia està en tots els òrgans i s’accepta. És reflex de les tres candidatures presentades i de la voluntat de cada militant. Estic satisfeta, perquè es va aprovar, aquest era el meu repte. Ha canviat la situació, ha sigut un cicle electoral complex, entenem aquest vot”.

La dirigent mira el futur immediat amb optimisme i una actitud combativa: “És important reforçar el valencianisme. Hem triat el camí de l’obertura, per a ser-ne més i perquè el valencianisme siga la referència en l’esquerra valenciana”. Per concretar: “Quan parlem d’obertura parlem de parlar a la majoria social valenciana, parlar dels problemes que la gent té: habitatge, serveis socials, joventut. Nosaltres parlem d’anar més enllà i que la gent entenga que obrir-se és ocupar més espais per a ser-ne més i plantar cara al PP”. En el procés intern van eixir dues candidatures reticents a aquest procés d’obertura, cosa a què que Piquer respon: “Creiem que el valencianisme ha de tindre la capacitat de ser hegemònic. El País Valencià està en una situació complicada des que governa la dreta”

Hi ha espai electoral per a aquesta expansió? “Hi ha ciutadans que estan orfes d’un espai de representació”, sosté Piquer, que recalca: “Parlem sempre del País Valencià; la reconfiguració d’aliances la pensem ací. Amb els partits convidats tenim una xarxa amb què tractem d’entendre’ns, forces territorials de l’espai plurinacional, que tenen clar quin és el seu espai”. Obrir-se, sosté, “vol dir tindre capacitat d’arribar a acords pels valencians. Un exemple és poder reunir 50 firmes per a portar al Constitucional el decret d’Educació; en Compromís volem ser útils”.

Sobre el seu treball en l’oposició a Carlos Mazón, destaca: “Continuarem en la línia d’oposició a les seues polítiques de sanitat, educació, serveis socials, atac a la llengua, habitatge... però sobretot volem demostrar que som l’alternativa real a través de propostes, que tothom veja que Compromís està capacitat per a tirar la dreta i l’extrema dreta del govern”.

En el procés intern va haver-hi un debat profund de la ponència política, que considera “un diagnòstic de la transició de ser un partit de govern a oposició, de l’evolució electoral”. “Hi ha una paraula que explica bé la ponència: reconnectar amb l’espai, la societat civil organitzada i les associacions. Compromís ha de ser capaç de representar les lluites que hi ha al carrer, des de la manifestació per l’habitatge fins a les famílies que reclamen l’ensenyament en valencià. Tots els nostres dirigents estan en totes les lluites possibles. Per això hem d’obrir-nos i ser l’alternativa al PP”, assenyala, sobre el camí a traçar.

El full de ruta dels valencianistes, internament, implica un reforç de l’estructura local: “Som un partit municipalista i el nostre gran valor són els col·lectius locals. S’ha tendit a ampliar la xarxa, fins més de 250 municipis, ara hem d’atendre els col·lectius que ja tenim, cuidar les comarques; és important per a aquesta executiva que acaba d’arrancar estar al seu servei. Farem el possible perquè tot funcione de manera coordinada i ordenada, poble a poble i comarca a comarca”.

Piquer s’ha envoltat de referents institucionals dels valencianistes i ha situat el portaveu en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, com a president del partit, una figura que participa de la gestió diària: “Baldo és el líder de Compromís, és la persona que planta cara a la dreta en les Corts Valencianes, és l’oposició real. És un referent en el nostre partit i per a mi és un referent personal. Serem un bon tàndem”, afirma. Sobre el seu equip, destaca: “Aquesta executiva treballarà per a tot el partit. No és la primera vegada que es presenten diverses llistes. Tenim la intenció de treballar per a tots”.