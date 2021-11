Anticorrupció demana 4 anys de presó per als regidors de Rita Barberá i fins a 15 per al seu vicealcalde Alfonso Grau per blanqueig

Fiscalia Anticorrupció sol·licita en el seu escrit de qualificacions provisionals fins el 15 anys de presó per l'ex-vicealcalde i mà dreta de Rita Barberá a l'Ajuntament de València, Alfonso Grau, per blanqueig, malversació de cabals i suborn i quatre per a 45 persones que van ser assessors i edils en l'etapa de l'exalcaldessa del PP en el conegut com a 'cas del pitufeo' dins del cas Taula.

Així mateix, reclama set anys de presó per a l'ex-secretària del grup municipal 'popular' i exedil, María del Carmen García Fuster; cinc per a l'exregidor i responsable de Centre d'Estratègies i Desenvolupament, Eduardo Santón, i per a l'exresponsable de Fundació Turisme València Convention Bureau, José Salinas. Fiscalia atribueix un delicte de blanqueig al PP, pel qual sol·licita una multa de quatre anys, amb una quota de 100 euros diaris (146.000 euros).

El jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que ha instruït el cas, va dictar a mitjan octubre acte d'incoació de procediment abreujat -processament- a mig centenar de persones (49) entre regidors i assessors del grup municipal 'popular' en l'Ajuntament de la capital en l'època de Rita Barberá com a alcaldessa, per un delicte de blanqueig, en el conegut com 'pitufeo' o peça A, en les eleccions municipals de 2015.

Aquesta operativa consistia a ingressar per part dels processaments 1.000 euros com a donatiu en el compte que gestionava la secretària del grup municipal, que presumptament els eren retornats amb dos bitllets de 500 euros, procedents de diner negre suposadament "recaptat" pel qual fóra vicealcalde i mà dreta de Barberá, Alfonso Grau, que d'aquesta forma quedava blanquejat.

La causa comprèn els comicis municipals de 2007, 2011 i 2015, eleccions aquestes últimes per les quals Fiscalia Anticorrupció acusa de blanqueig a 18 edils: Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent i Miquel Domínguez. La resta són assessors de la formació.

Origen del cas

El cas Taula va esclatar a començaments de 2016 quan la Unitat Central operativa de la Guàrdia Civil va irrompre en el Consistori per a recaptar documentació per un suposat cas de blanqueig perpetrat per mig centenar de regidors i assessors poc abans de les eleccions municipals de 2015.

La pròpia alcaldessa va declarar davant el Tribunal Suprem pel presumpte 'barrufeig' en el grup municipal que ella dirigia pel qual tots els seus membres van fer una aportació al partit de 1.000 euros per a cobrir les despeses de la campanya electoral de 2015 que suposadament se'ls va retornar poc després en diner negre.

Tota aquesta situació va provocar que les Corts Valencianes aprovaren per unanimitat, inclosos els diputats del Partit Popular, una resolució amb la qual exigien Rita Barberá que renunciara a l'acta de senadora autonòmica "per a salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians".

Recentment, Catalá va sol·licitar a l'Ajuntament el nomenament de Rita Barberá com a alcaldessa honorífica, una qüestió descartada per l'equip de govern municipal.

El llegat de qui va ser durant 24 anys alcaldessa de València va ser àmpliament reivindicat fa dues setmanes en la convenció nacional del PP que va tindre lloc en la Plaça de Bous de València. Les referències a l'ex-alcaldessa, a la qual el partit va reclamar apartar-se per la seua investigació judicial en el cas Taula, van ser una constant que va encendre al públic en el tancament de la convenció nacional del PP.

De fet, el líder popular Pablo Casado va recordar l'ex-alcaldessa, assegurant que el partit recuperarà la ciutat en la seua memòria. Casado va interpretar l'acte multitudinari com el "preàmbul d'una altra victòria com amb Rita Barberá" i el primer pas per a arribar al Govern central. "Ací està una altra vegada el PP omplint la plaça de bous", va apuntar.