“Es busquen obreres de vila”: el reclam de faena a Almoradí d’un sector molt masculinitzat

“En tres anys he rebut més de 800 currículums per a treballar a peu d’obra, cap d’una dona”. Així sentencia Tony Sotelo, fundador de Carmon Inversores, la seua experiència en el mercat laboral de la construcció i que defineix l’alta masculinització del sector.

Ara busca dones per a treballar en una promoció de rehabilitació de 124 apartaments a Almoradí, i ho ha fet a través de xarxes socials amb un reclam directe “es busquen obreres de vila”, una demanda específica de dones que “ha vingut per casualitat, davant la nostra necessitat de trobar mà d’obra amb experiència i que no aconseguíem, per la qual cosa apel·lem explícitament a les dones perquè ningú se n’autoexcloga automàticament, que és el que ha passat fins ara”, explica Sotelo. L’empresari afig així que, des que han posat l’anunci, li han arribat els tres primers currículums de dones en els tres anys que està com a empresari del sector.

Però els currículums no és l’única cosa que els ha arribat, també els han arribat crítiques i comentaris masclistes a través de les xarxes socials, alguns de tan violents que en van reclamar l’esborrament a Google –la plataforma on estava l’anunci– i ho han aconseguit. Entre aquests els acusaven de discriminar els homes, acusació que Sotelo rebat assenyalant que no rebutgen cap currículum d’home, però que volien obrir una via explícita per a aconseguir més mà d’obra. Així recorda que amb els seus anuncis en plataformes digitals intenten ser creatius, i de la mateixa manera que reclamaven “obreres de vila” explicant que és una accepció correcta segons el diccionari, en un altre anunci interpel·laven els homes convidant-los a posar-se en forma no gastant diners en un gimnàs, sinó cobrant mentre treballen en la construcció.

Explica l’empresari que Carmon és una comunitat d’inversors especialitzats en flipping building, que consisteix en la rehabilitació d’edificis per a la venda o el lloguer posteriors, una millora que té entre els seus objectius les promocions que es van quedar sense acabar en la crisi immobiliària, amb un grau d’execució més alt o més baix, alguns també deteriorats i vandalitzats, però que mai han de partir de zero. Per això explica Sotelo que necessiten una mà d’obra amb molta experiència, no sols obreres de vila, sinó també llanterneres o pintores. En el cas de la localitat d’Almoradí, al Baix Segura, el projecte és la rehabilitació de 124 apartaments i compten actualment amb 30 treballadors, tots homes, i que necessiten al voltant de 15 persones més, i per això s’obrin a tota mena d’aspirants.

D’una certa manera l’empresari assenyala que és una mena de ‘currículum cec’, aquell en què no s’indica sexe, edat, nacionalitat o altres dades més enllà de la formació i l’experiència laboral, subratlla que en la seua empresa sí que treballen dones, però són ocupacions més tècniques, en els despatxos, des d’arquitectes a administratives. “Però en un sector tan masculí com el de l’obra, s’ha de ser més explícit”, entén que es tracta de crear una tendència que, si bé és difícil aconseguir-la a curt termini, sí que es pot mirar en el mitjà i el llarg termini. “Volem obrir la ment de la gent, al final qualsevol persona cobra per la faena que fa, res més”, conclou Sotelo.