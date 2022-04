Cent accions per a preservar la biodiversitat i aconseguir el 50% del territori valencià protegit el 2030

L’Estratègia de Biodiversitat de la Conselleria de Transició Ecològica es marca com a objectiu arribar al 2030 amb el 50% del territori de la Comunitat Valenciana protegit per assegurar la biodiversitat, a través de la conservació dels hàbitats i els ecosistemes.

La consellera Mireia Mollà, juntament amb la secretària autonòmica, Paula Tuzón, ha presentat aquest matí les línies mestres de l’estratègia que té en compte amb 6 metes, desglossades en 24 línies d’actuació i 97 accions concretes.

“Comptem amb elements suficients per a dir que som un territori, en l’àmbit estatal i europeu, destacat en matèria de biodiversitat”, ha assegurat Mollà, en referència al mapatge de flora i fauna i als règims de protecció. El 45% del territori de la Comunitat Valenciana i el 53,7% de la mar adjacent tenen alguna figura de protecció. Els indicadors, a més, col·loquen el territori valencià per damunt de la mitjana en presència de fauna i flora; acull el 53% dels vertebrats d’Espanya i el 25,6% de la flora europea.

L’estratègia valenciana, que es conjuga amb l’europea, es marca entre les seues prioritats actualitzar els models de gestió, sobretot en el medi marí, amb una bateria d’actuacions alineades amb la declaració signada en la I Cimera Mediterrània pel Medi Ambient i el Clima que va reunir les comunitats autònomes per les quals discorre el corredor de cetacis de la Mediterrània.

Així mateix, advoca per renaturalitzar les zones urbanes per aconseguir el 5% de protecció pendent i atribuir el deure de conservació no sols al medi rural sinó també a les ciutats. El text reconeix la biodiversitat com un bé social comú que obliga a l’existència d’una corresponsabilitat en la seua conservació, així com en l’ús i la gestió dels hàbitats de les espècies silvestres.

En aquest sentit, la titular de Transició Ecològica ha incidit que l’estratègia necessita l’actuació coordinada de les administracions, les institucions i les persones per fer-la possible. El component coordinat i social vertebra bona part de les metes de l’estratègia de biodiversitat que persegueixen optimitzar la governança i la gestió, involucrar els diferents agents en la conservació i millorar la comunicació social.

La consellera ha assenyalat la biodiversitat com una de les grans aliades en un context com la Mediterrània, epicentre de l’emergència climàtica: “Hem de ser conscients que la biodiversitat ens proporciona un estat de conservació del medi natural sense parangó”.

La secretària autonòmica, Paula Tuzón, s’ha referit al nou paradigma que “integra la gestió de la biodiversitat dins dels compromisos socials i econòmics”, a través d’un desenvolupament sostenible que fomente l’equilibri entre la protecció de la biodiversitat i el benestar de les persones.

Sobre aquest tema, Mireia Mollà ha al·ludit a l’avaluació periòdica no sols per a incloure els impactes de les activitats per se, sinó, també els que viurem per la nostra condició de territori vulnerable davant del canvi climàtic.

Finalment, la consellera de Transició Ecològica ha subratllat que “som els reis de la biodiversitat”, de manera que tenim l’obligació d’“anar més enllà i transmetre el treball per a ser factor multiplicador per a altres territoris”.