Cinc anys del Pacte Valencià contra la Violència Masclista: 8.049 dones i 527 menors atesos

Un total de 8.049 dones han sigut ateses, a més de 527 menors, durant els primers cinc anys del Pacte Valencià contra la Violència Masclista, que els seus impulsors, la Generalitat valenciana i 62 entitats més signants el 2017, van avaluar i van revisar dimarts passat l’acord abans de preparar un nou.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 2017-2022, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i a què s’han adherit fins a 1.000 entitats i 12.000 persones a títol personal, acaba amb un grau d’acompliment i execució del 94% de les mesures previstes en el text inicial. Ara, tal com destacava la vicepresidenta Aitana Mas, és moment d’avaluar possibles millores i actualitzacions.

La Generalitat ha executat en aquest temps 1,1 milions d’euros per ajudar al lloguer de les víctimes, amb dades de la Generalitat mateixa, que ha previst durant aquest lustre un total de 381 places residencials per a les víctimes de la violència de gènere i les persones a càrrec seu.

La Generalitat ha implementat el 94% de les 298 mesures plantejades fa cinc anys: “N’hi ha acabades un total de 280, encara que més enllà de l’execució, l’important és l’avanç construït en mesures unitàries en què per damunt de tot ha prevalgut el benestar”, ha comentat Mas, que ha reivindicat que una de les grans actuacions de l’acord va ser l’equiparació de la violència de gènere al terrorisme.

El Govern valencià preveu fins a 30 milions d’euros en els pressupostos del 2023 per a implementar aquestes mesures. Entre aquestes, també estan la Xarxa Dona i els Centres Dona, que ofereixen actuació integral i sobretot jurídica a les víctimes.

La Generalitat ha ressaltat en un informe elaborat per a l’ocasió que des del 2015, el personal d’aquests centres s’ha ampliat en un 90%, que han el 2021 amb 167 professionals, pels 88 que hi havia el 2015.

Així mateix, ha insistit en el programa Alba, que amb dades fins a aquest agost i en tot just deu mesos –aquest programa es va implementar l’octubre del 2021– ja ha atés un total de 1.564 dones prostitutes i ha establit contacte fins amb 3.112 dones.

Entre les propostes impulsades des del pacte també estan les mesures fiscals en benefici de víctimes de violència de gènere, l’elaboració i la implementació d’una estratègia valenciana per uns nous usos del temps i la corresponsabilitat, l’aposta per la racionalització d’horaris en els convenis laborals, garantir l’accés a l’educació de 0-3 anys dels fills i filles de víctimes de violència o consolidar una xarxa d’acolliment, especialitzada i amb diferents perfils, entre altres.

En paraules de la vicepresidenta, es tracta de mesures per a “millorar la vida de les persones més vulnerables i construir una societat més igualitària. Aquest primer Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista ha implicat un canvi substancial de les polítiques públiques i en la resposta institucional i de la ciutadania, servint com a far i guia del mateix Consell”.

298 mesures

El Pacte Valencià contra la Violència de gènere i Masclista 2017-2022 es va estructurar en cinc eixos, 21 objectius i 298 mesures concretes, a desenvolupar en cinc anys, amb la finalitat de combatre, previndre i erradicar tota mena de violència contra les dones, visibilitzar la violència de gènere i masclista com un conflicte estructural, polític i social, i protegir, atendre integralment i fer costat a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles.

D’això parlen les cinc línies estratègiques que conformen el Pacte en distribuir els seus objectius i mesures entorn d’eixos tan significatius com la urgència de garantir una societat segura i lliure de violència de gènere i masclista; la necessitat de visibilitzar aquest tipus de violència com a indubtable conflicte social i polític; la creació imprescindible de xarxes de treball que atenguen les víctimes i les seues filles i fills o el finançament que permeta desenvolupar les mesures del Pacte per anar avançant també en la feminització de la societat.

L’estat d’aquestes mesures amb data de hui és el següent: desenvolupades i en execució permanent n’hi ha un total de 253; en procés hi ha 27 actuacions i no desenvolupades, 18.

Percentualment, aquesta informació significa que la suma de les mesures desenvolupades i les que estan en execució permanent han passat del 78% de l’any passat a l’actual 85%. Pel que fa a les mesures que estan en procés, en aquests moments en tenim un 9%, i l’any anterior era el 13%. I finalment, les mesures no desenvolupades també estan en el 6%, tres punts percentuals menys que el 2021 (9%).