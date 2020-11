Adif inicia les obres de construcció del ramal d'accés ferroviari al port de Sagunt

Adif ha iniciat l'execució de les obres del nou accés ferroviari de mercaderies al port de Sagunt i les millores en la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Cantàbric-Mediterrani. Aquests treballs van ser adjudicats per un import de 14.519.969,75 euros.

Les primeres actuacions corresponen a apilaments, desbrossament i preparació del terreny, així com labors de protecció del patrimoni cultural. El nou traçat es projecta en via única electrificada d'ample mixt (dotada de tercer fil) fins a aconseguir el recinte portuari. La zona d'actuació comprén un total de 5,6 km de longitud de plataforma ferroviària en el qual es construiran dos ramals diferenciats, que conflueixen en un tercer, i que constitueixen els enllaços per a l'accés de la línia València-Tarragona pels costats sud i nord cap al port.

El ramal 1 té una longitud de 4,6 km. Compta amb dues alineacions rectes de 1,9 i 1,6 km, que discorren paral·leles al polígon Camí la Mar i al viari Parc Sagunt I, respectivament, per a finalitzar en el port.

El ramal 2, de 501 m de longitud, va des de la línia actual València-Tarragona (via 6) fins al ramal 1. Està destinat a l'enllaç per als trens que circulen des d'o cap al sud (costat València).

El ramal 3 té una longitud de 515 m que van des de la línia actual València-Tarragona (via 6) fins al Ramal 1. Està destinat a l'enllaç per als trens que circulen des d'o cap al nord (costat Castelló).

Les obres inclouen la instal·lació d'una fuita que permeta la connexió de les vies 2 i 6 de l'estació de Sagunt, situades en el costat nord.