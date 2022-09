Albaida reivindica el toc manual de campanes com a patrimoni immaterial de la humanitat

Albaida ha repicat aquest diumenge amb energia per a recordar en el dia del Patrimoni Europeu que el Toc Manual de Campanes ha de ser declarat com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Per a fer-se eco d'aquesta reivindicació visitaven el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'Ambaixador d'Espanya davant la UNESCO, José Manuel Rodríguez Uribes, el museu municipal MitMac (Museu Internacional del Toc Manual de Campanes) i als Campaners d'Albaida.

A la cita també acudiren les colles de campaners i campaneres de tot el territori, associacions festeres i culturals d'Albaida i la societat civil. Entre els representants polítics també van destacar els consellers Rebeca Torró i Rafa Climent, o el senador Carles Mulet.

Enguany Espanya presenta la candidatura del toc manual de campanes perquè la UNESCO la declara patrimoni immaterial de la humanitat en la convenció que se celebrarà a Rabat (el Marroc) el pròxim 28 de novembre.

8 segles ininterrompudament amb el toc a mà de les campanes d’Albaida. A un pas de ser declarat patrimoni immaterial de la humanitat per #UNESCO 🔔🔔 pic.twitter.com/oWJjKWSFD4 — Carles Mulet Garcia 🇪🇭 (@carlesmulet) 18 de septiembre de 2022

La singularitat d'Albaida és que des de 1245 fins a l'actualitat les campanes sempre s'han tocat a mà per campaners i sagristans i mai han estat mecanitzades o electrificades, de manera que el toc manual s'ha erigit com un signe d'identitat del poble. De fet, el toc manual de campanes té un llenguatge propi que ha passat a formar part del paisatge sonor de la ciutat.

Es tracta d'una pràctica viva transmesa de generació en generació, tant des del punt de vista de la tècnica per a tocar campanes, i la diversitat de tocs, com per la conscienciació ciutadana per a cuidar i conservar el campanar i les campanes.