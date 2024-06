Alcoi, Cocentaina i Muro lliuren a la Conselleria les demandes de millora de la línia d'autobús a València

Després del recent canvi en l’empresa adjudicatària de la gestió de la línia d’autobús Alcoi-València, les condicions del servei han empitjorat, segons s'han queixat els ajuntaments d'Alcoi, Cocentaina i Muro. Assenyalen que, a més d’eliminar-se totes les parades que efectuava a la ciutat de València, ha augmentat la durada del viatge (ara l’autobús passa per Gandia); la qual cosa entenen que suposa un retrocés en la qualitat d’aquest servei.

Per aquest motiu, representants dels ajuntaments d’Alcoi, Cocentaina i Muro es van reunir el dimecres 3 d’abril amb la Plataforma de Persones Afectades i van adquirir el compromís d’elaborar conjuntament un document que recollira les demanes i les propostes de millora d’aquesta línia per tal de lliurar-la a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de resoldre com més prompte millor aquesta situació.

El document, que s’acaba d’enviar a la Conselleria, recull la necessitat de recuperar les parades de l’Hospital de la Fe, l’Estació Joaquim Sorolla i la Plaça d’Espanya a València; crear un servei directe des de l’Alcoià i el Comtat a la ciutat de València en les primeres hores del dia, generar connexions amb altres mitjans de transport com el ferroviari a Xàtiva, l’estació d’autobús d’Alcoi o els polígons industrials; que el vehicle efectue una parada en Xàtiva en cas que algun passatger ho sol·licite; així com dur a terme una campanya d’informació sobre els horaris actuals i fer públiques les xifres i l’evolució dels passatgers abans de la posada en marxa d’aquest nou servei.

En paraules de Vicent Molina, alcalde de Muro, “reivindiquem que aquesta línia siga òptima per als usuaris i recupere les parades perdudes. A més a més, creiem que cal una profunda transformació o adaptació de la línia comarcal (autobús Alcoi-Muro), atés que hauria d’adaptar-se a fraccions d’hores que normalitzaren el seu ús, com els horaris de torns de les fàbriques, duent a terme parades als polígons industrials; així com connectant amb l’estació d’autobús i de RENFE d’Alcoi”.

Jordi Pla, alcalde de Cocentaina, ha assegurat que “la nova línia d’autobús ha resultat ser un desastre, per la qual cosa els Ajuntaments d’Alcoi, Muro i Cocentaina, juntament amb la Plataforma d’Afectats, hem unit esforços per tal de revertir aquesta situació i assolir un servei de transport de qualitat. Malauradament, a la Generalitat ens hem trobat amb un mur infranquejable format per Vox i PP, que es nega a escoltar-nos i fa temps que ens dona llargues. Espere que aquesta llista de demandes que hem presentat siga, per fi, escoltada. La gent de les nostres comarques ho necessita”.