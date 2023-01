Alfara del Patriarca multarà amb fins a 1.500 euros als puters

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca tindrà una nova Ordenança Municipal Abolicionista de la Prostitució i l'Explotació Sexual, que contempla multes de fins a 1.500 euros per als puters en qualificar-se com una sanció greu, així com també prohibeix la publicitat que incite al consum de la prostitució.

La finalitat d'aquesta ordenança és promoure, dins de l'àmbit de les competències municipals, l'erradicació de la prostitució i altres formes d'explotació sexual en el municipi, amb l'objectiu de protegir els drets de les víctimes de la prostitució.

La normativa, basada en el model d'ordenança abolicionista facilitat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, part de la defensa dels drets humans i dels drets de les dones, persegueix erradicar la prostitució i l'explotació sexual. Per això, considera víctimes a totes les dones en situació de prostitució, sanciona la demanda com a causa principal de l'existència de la prostitució i proposa mesures que van més enllà de l'àmbit sancionador, en incorporar un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i la protecció de totes les dones en situació de prostitució.

“La prostitució és una forma de violència de gènere, és una expressió més de desigualtat estructural que pateixen les dones en la societat”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa socialista d'Alfara del Patriarca i regidora d'Igualtat, qui indica que Alfara assumeix el compromís de promoure l'abolició de la prostitució en el municipi, en la línia de la Generalitat Valenciana, i avança en la consecució d'una societat més igualitària i respectuosa amb els drets de les dones.

Aquesta nova normativa va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 7 de desembre, i pot ser examinada la documentació fins al 31 de gener per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents.